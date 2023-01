Microsoft - schwacher Ausblick, große Ziele!

Mit Microsoft hat gestern einer der großen US-Tech-Konzerne Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Demnach fiel der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahresquartal um 12 Prozent und der Umsatz legte gerade einmal um zwei Prozent zu. Die Daten lagen im Rahmen der Erwartungen vieler Marktexperten. Der Absatzeinbruch im PC-Bereich zeichnete sich bereits in den Vorquartalen ab und sorgte entsprechend für einen Absatzrückgang bei Betriebssystemen um 39 Prozent. Das Spielegeschäft schwächelte ebenfalls. Konzernchef Satya Nadella stellte die Marktteilnehmer bereits auf ein herausforderndes laufendes Quartal ein. Das Wachstum im Cloudbereich könnte sich um drei bis vier Prozentpunkte verlangsamen und im PC-Sektor geht er erneut von einem deutlichen Absatzrückgang bei Betriebssystemen aus. Die Aktie gab nachbörslich etwas nach.

Seit dem Allzeithoch hat die Aktie damit rund 30 Prozent verloren. Mittelfristig sind die meisten Analysten nach Angaben von Refinitiv zwar optimistisch gestimmt. Dennoch ist mit Schwankungen zu rechnen. Nadella hat auf die durchwachsenen Zahlen bereits reagiert und plant rund 10.000 Leute zu entlassen. Die Kürzungen und geplanten Umbaumaßnahmen könnten rund 1,2 Milliarden US-Dollar kosten. Die geplante Übernahme des Spielesoftwareherstellers Activision Blizzard wird derweil zur Hängepartie. Zahlreiche Kartellbehörden haben ihre Bedenken bereits signalisiert. Zu den großen Hoffnungsträgern zählt hingegen die schreibende KI-Software ChatGPT von OpenAI. Seit Ende November ist der Chat Generative Pre-trained Transformer online und erstellt kostenlos Texte. Bald soll es eine kostenlose Basisversion und eine Profi-Version ab 42 US-Dollar geben. Microsoft ist an OpenAI beteiligt und plant in den kommenden Jahren weitere Milliarden US-Dollar in den Ausbau von OpenAI zu investieren. „Mit der Zeit wird jede App eine KI-App sein“, sagte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage der Quartalszahlen.

Microsoft zählt in vielen Bereichen zu den Marktführern und verfügt über zahlreiche Wachstumsfelder. Mit einem KGV von 26,1 (Quellen: Refinitiv) ist das Papier historisch betrachtet moderat bewertet, so dass nach Angaben von Thomson Reuters ein großer Teil der Analysten das Papier mittelfristig mit haltens- oder gar kaufenswert einstuft. Gleichwohl zeigt die jüngste Kursentwicklung, dass sich auch Microsoft dem allgemeinen Trend nicht entziehen kann und das Risiko eines weiteren Kursrückgangs besteht.

Widerstandsmarken: 243,40/261,70 USD

Unterstützungsmarken: 214,30/222,40/232,00 USD

Die Aktie von Microsoft bildet seit Dezember 2021 einen Abwärtstrend. Seit Anfang September 2022 pendelt das Papier jedoch in einer breiten Range zwischen 214,30 und 261,70 US-Dollar. Nach dem Rücksetzer kurz nach Jahresbeginn auf 222,40 US-Dollar drehte die Microsoft-Aktie wieder nach oben und klopft nun an die Widerstandsmarke bei 243,40 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis an die Obergrenze des Korridors. Unterstützung findet der Anteilsschein bei 232 US-Dollar. Ein Rückstetzer auf dieses Level würde des kurzfristig bullishe Bild noch nicht trüben. Taucht der Tech-Wert jedoch unter 232 US-Dollar droht ein erneuter Test der Unterstützungsmarken bei 222,40 oder gar 214,30 US-Dollar.

USD Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Microsoft

Basiswert

WKN

Emissionspreis

Zinssatz

Barriere

Finaler Beobachtungstag

Microsoft

HVB7G4*

101,25 %**

6,90 % p.a.

50%***

24.02.2026



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in USD

Bonuslevel/Cap in USD

Finaler Beobachtungstag

Microsoft

HB9ST5

251,53

170,00

280,00

15.12.2023

Microsoft

HC14H4

279,08

190,00

320,00

15.09.2023



