Microsoft: Weiteres Korrekturpotenzial vorhanden

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Seit einem gescheiterten Ausbruch über die Verlaufshochs aus November 2021 Mitte Juli befindet sich die Microsoft-Aktie in einer Korrektur, die auf eine äußerst steile Rallye seit dem Jahreswechsel folgt. Aus charttechnischer Sicht sind allerdings Zweifel an einer Stabilisierung an den Märzhochs aus 2022 angebracht, zumal eine klassische Konsolidierung noch nicht vollständig abgeschlossen wurde.

Trotz eines Rekordhochs von 366,78 US-Dollar aus Mitte Juli dieses Jahres und damit kurzzeitiger Notierungen deutlich über dem bisherigen Rekord von 349,67 US-Dollar aus November 2021 ist ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand klar gescheitert, wie die Wochenschlusskurse der letzten Monate belegen. Die daraufhin gestartete Korrektur reichte auf 315,95 US-Dollar und somit die Märzhochs aus 2022 abwärts. Dies allerdings in einer einzigen Verkaufswelle, diese Woche präsentiert sich freundlich und könnte die zweite Welle eine Konsolidierung auf der Oberseite ausbilden. Anschließend allerdings muss mit neuerlichen Verlusten in einer dritten Welle gerechnet werden.

Es fehlt ein tragfähiger Boden

Einzig die Verlaufshochs aus März letzten Jahres bei 315,95 US-Dollar dürfte zu keiner nachhaltigen Stabilisierung der Microsoft-Aktie beitragen, temporäre Kursgewinne wären aber durchaus zurück an den EMA 50 bei 326,91 und darüber in den Bereich von grob 331,64 US-Dollar vorstellbar. Von da an allerdings sollten sich Investoren auf neuerliche Verkäufe einstellen, hierbei wird ein Zielniveau am 61,8 % Fibonacci-Retracement um 297,63 US-Dollar favorisiert. Erst von dort aus wird ein neuerlicher Ausbruchsversuch über die Verlaufshochs aus 2021 von 349,67 US-Dollar favorisiert.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Short auf Microsoft Corp. Strategie für fallende Kurse



WKN:

MB4L33

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

2,07 – 2,10 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

10,730 Euro

Basiswert:

Microsoft Corp.

:

Short

akt. Kurs Basiswert:

321,88 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

3,05 Euro

Faktor:

6,0

Kurschance:

+ 45 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.