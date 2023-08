Microsoft: Tigress Financial Partners sieht über 100 US-Dollar Kurspotential!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Rückblick: Die Microsoft-Aktie bleibt weiterhin ein Basisinvestment im Tech-Sektor. Der Windows-Konzern verfügt über einen gigantischen Burggraben. Im Big-Picture läuft die Aktie seit Jahren kontinuierlich nach oben. Nach dem starken Lauf der letzten Monate haben wir nun Kurse unterhalb des EMA-50 bekommen.

Meinung: Tigress Financial Partners stuft die Aktie des Herstellers des Windows-Betriebssystems unverändert mit Buy ein und hat am 02.08.2023 das Kursziel von 411 auf 433 USD erhöht. Ob die Aktie auf dem aktuellen Niveau wieder nach oben drehen kann, wird vom Gesamtmarkt abhängen. Sollten die Bullen an die Börsen zurückkehren, dürfte auch die Microsoft-Aktie wieder anziehen. Um das Risiko eines Fehltrades zu minimieren, sollte auf die enge Absicherung der Position nicht vergessen werden.

Chart vom 04.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 327.78 USD

Setup: Bei Kursen über der Kerze von letztem Freitag, könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry eng unterhalb der Candle von vergangenem Donnerstag vornehmen.

Meine Meinung zu Microsoft ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MSFT

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

