Microsoft: Steuernachzahlung droht!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der Aktienkurs von Microsoft hat sich ab Anfang November 2022 sehr dynamisch bis zum All Time High Mitte Juli 2023 bei 366,78 US-Dollar entwickelt. Dieser Zugewinn um rund 72 Prozent aufgrund des KI-Hypes wird aktuell korrigiert. Die jüngste Ankündigung einer Steuerschuld von 29 Milliarden US-Dollar ist sicherlich nicht hilfreich für einen steigenden Kurs.

Die US-Steuerbehörde fordert von Microsoft eine gewaltige Steuernachzahlung in Höhe von rund 29 Milliarden US-Dollar. Der Software-Riese will sich dagegen wehren. Die Nachforderung ist der Höhepunkt einer seit rund einem Jahrzehnt andauernden Untersuchung der amerikanischen Steuerprüfer. Die 28,9 Milliarden US-Dollar (rund 27,2 Milliarden Euro) seien für die Jahre 2004 bis 2013 eingefordert worden, teilte Microsoft am Mittwoch mit. Hinzukommen sollen noch Strafzahlungen und Zinsen. Microsoft sei damit nicht einverstanden. Der Konzern werde zunächst Einspruch bei der Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) einlegen - bis zum Abschluss des Verfahrens könne es mehrere Jahre dauern. Bei Bedarf werde man danach auch rechtliche Schritte einleiten.

Zum Chart

Es bleibt abzuwarten, wie schnell das Damoklesschwert Steuernachzahlung auf den Hightech Konzern niederfährt. Im Wege einer Rückstellung wird sich der Fall wohl oder übel in der Microsoft-Bilanz bemerkbar machen und von den Marktteilnehmern eingepreist werden. Aktuell gibt es eine minimale Reaktion im Ausmaß von minus 0,42 Prozent auf 331,02 US-Dollar. Vom All Time High am 18. Juli 2023 in Höhe von 366,78 US-Dollar hat sich der Aktienkurs bereits nach unten abgesetzt. Der Support bei 315,04 US-Dollar wurde zwar verteidigt, dennoch hat sich eine intakte Abwärtssequenz ausgebildet. Es bleibt zu berücksichtigen, dass der Kurs vom partiellen Tief bei 213,43 US-Dollar Anfang November 2022 einen beträchtlichen Aufwärtstrend bis zum All Time High ausgestaltet hat. Hier wurde die aktuelle Führungsrolle im Zukunftsfeld KI und im Cloudbusiness von den Marktteilnehmern honoriert. Gemessen vom partiellen Tief Anfang November 2022 konnte Microsoft den Leitindex Nasdaq 100 um 13 Prozent out performen. Es besteht die Wahrscheinlichkeit auf eine Annäherung der beiden Kurven. Den nächsten Wegweiser bilden die Quartalszahlen am 24. Oktober.

Microsoft Corp. (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

341,98 // 366,78 US-Dollar

Unterstützungen:

315,04 // 276,85 US-Dollar



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie von Microsoft bis auf 303,97 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JL710Y) überproportional mit einem Omega von -3,91 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 27 % und dem Ziel bei 303,97 Euro (6,56 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 14.11.2023 eine Rendite von rund 32 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 351,35 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 23 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,39 zu 1, wenn bei 351,35 US-Dollar (3,81 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

JL710Y

Typ:

Put-Optionsschein

akt. Kurs:

331,19 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

365,00 US-Dollar

Basiswert:

Microsoft Corp.

akt. Kurs Basiswert:

331,19 Euro

Laufzeit:

20.09.2024

Kursziel:

6,56 Euro

Omega:

-3,91

Kurschance:

+ 32 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.