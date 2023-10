Microsoft - Saisonal starke Monate voraus

Für gewöhnlich stellt der September einen der schwächsten Handelsmonate an den Aktienmärkten dar, das letzte Quartal zeigt dagegen den Hang zu steigenden Notierungen. Der Kursverlauf der Microsoft-Aktie würde exakt in dieses Bild passen, sofern Bullen demnächst einen Boden etablieren können und den kurzzeitigen Abwärtstrend überwinden.

Nach einer ersten erfolgreichen Jahreshälfte mit einem Kursanstieg auf 366,78 US-Dollar und somit über die Vorgängerhochs aus 2021 ging Käufern die Puste aus, Microsoft wechselte gegen Mitte Juli in eine Konsolidierung und musste Abschläge bis in die Nähe des 200-Tage-Durchschnitts verkraften. Knapp darüber und an dem Support aus März letzten Jahres um 315,95 US-Dollar zeigt sich nun zunehmende Kaufbereitschaft, die den Boden für einen Trendwechsel bereiten könnte. Noch allerdings kann von keinem Durchbruch gesprochen werden, solange der seit Sommer laufende Abwärtstrend intakt ist.

Konsolidierung in drei Wellen abgehalten

Gelingt es tatsächlich im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts nun eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und mindestens über den laufenden Abwärtstrend sowie das Niveau von 330,00 US-Dollar zuzulegen, könnte sich die Korrektur der letzten Wochen als Konsolidierung bei Microsoft entpuppen und im Anschluss Aufwärtspotenzial zunächst an die Septemberhochs von 340,86 US-Dollar freisetzen. Ein weiteres Ziel darüber läge bei 349,67 US-Dollar, falls Investoren die Aktie entsprechend hochdrücken können. Im Anschluss muss aber eine vollständige Neubewertung stattfinden. Kurse unterhalb von 306,07 US-Dollar würden dagegen Zweifel an der laufenden Bodenbildungsphase wecken, dies könnte mit Abschlägen zurück auf 297,88 und darunter sogar 291,78 US-Dollar einhergehen.

Widerstände: 321,89; 325,35; 330,00; 336,85; 340,86; 347,11 US-Dollar

Unterstützungen: 314,00; 309,45; 306,07; 303,40; 297,63; 292,73 US-Dollar

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand zum Knock-Out in %

Hebel

Letzter Bewertungstag

Microsoft

HC3M3S

6,70

248,821354

21,81

4,54

Open End

Microsoft

HC5QVE

3,35

284,119773

10,71

9,16

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand zum Knock-Out in %

Hebel

Letzter Bewertungstag

Microsoft

HC6KWB

6,42

385,359367

21,10

4,69

Open End

Microsoft

HC8H48

3,2599

351,997445

10,62

9,20

Open End



Turbo Bull Open End Optionsschein auf Microsoft für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieTurbo Bear Open End Optionsschein auf Microsoft für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

