Microsoft - KI treibt Cloud

Umsatz deutlich gestiegen, Gewinnplus erzielt, Analystenerwartungen übertroffen: Microsoft wartet im abgelaufenen Quartal mit Traumzahlen auf. Das hat einen Grund

In diesem Jahr eilt die Microsoft-Aktie von Rekord zu Rekord. Der Software-Riese ist mehr als drei Billionen Dollar wert und löst zeitweise Apple von der Spitze der wertvollsten börsennotierten Unternehmen ab. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen weshalb.

Wie Microsoft mitteilte, lag der Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 bei 62 Milliarden Dollar. Das ist ein Zuwachs zum entsprechenden Wert vor Jahresfrist von fast einem Viertel. Unterm Strich wies der US-Konzern einen Gewinn von fast 22 Milliarden Dollar aus, was einem Plus von etwa einem Drittel binnen eines Jahres entspricht. Die Zahlen übertrafen die durchschnittlichen Schätzungen der Marktexperten.

Verantwortlich für das deutliche Erlös- und Ergebniswachstum zeichnet in erster Linie der Boom bei Anwendungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Dieser trieb wiederum die Geschäfte der Cloud-Sparte an. Hier kletterten der Umsatz um 20 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar. „Wir sind vom Reden über KI zum Einsatz von KI in großem Stil übergegangen“, erklärte Konzernlenker Satya Nadella.