Microsoft: Bearishe Tradingchance mit (Turbo)-Puts

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) in einer gefährlichen Situation. Hier die Analyse:

Rückblick: Die Microsoft-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 349,67 USD aus dem November 2021 in einer Abwärtsbewegung. In deren Verlauf durchbrach sie den wichtigen Aufwärtstrend seit Juni 2016 und fiel auf ein Tief bei 213,43 USD. Nach diesem Tief erholte sich der Wert auf 263,91 USD. Diese Aufwärtsbewegung kann als Pullback an den gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend. Der Wert kletterte dabei auch an das log. 61,8% Retracement der Abwärtsbewegung ab August. In den letzten drei Tagen musste die Aktie Verluste hinnehmen und fiel gestern knapp unter den Aufwärtstrend seit November 2022.

Charttechnischer Ausblick: Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer gefährlichen Lage. Bestätigt sich der Bruch des Aufwärtstrends seit November 2022, dann wäre mit Abgaben in Richtung 235,00 USD und 228,63 USD zu rechnen. Später könnte die Aktie sogar auf ihr Jahrestief abfallen. Sollte die Aktie über das gestrige Abwärtsgap, also über 254,31 USD ausbrechen, dann wäre noch eine weitere Rallyphase in Richtung 268,00 oder sogar 273,00 USD möglich.“

Gibt die Microsoft-Aktie in den nächsten Wochen bis in den Bereich von 230 USD nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Put mit Basispreis bei 240 USD

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis bei 240 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PE1XAJ7, Bewertungstag 17.2.23, wurde bei der Microsoft-Kursindikation von 246,30 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,064 USD mit 1,00 – 1,01 Euro gehandelt.

Wenn die die Microsoft-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen 230 USD fällt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,69 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 261,017 USD

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 261,017 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SQ51453, wurde beim Microsoft-Kurs von 246,30 USD mit 1,54 – 1,57 Euro quotiert.

Beim Microsoft-Aktienkurs von 230 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – bei 2,91 Euro (+85 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft-Aktien oder von Hebelprodukten auf Microsoft-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

