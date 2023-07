Micron Technology: die Halbleiter-Aktie hat Potential!

KI-Boom sorgt für Nachfrage nach Speicherchips. Micron Technology (MU) übertrifft Erwartungen der Analysten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: MU ISIN: US5951121038

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nach dem Pivot-Hoch befand sich das Wertpapier des us-amerikanischen Halbleiterherstellers im Rückwärtsgang und rutschte unter die gleitenden Durschnitte. Momentan stabilisiert sich das Wertpapier in Höhe der eng beieinander liegenden Kurven und könnte einen kräftigen Ausbruch vorbereiten.

Chart vom 19.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 64.96 USD

Meinung: Der anhaltende Trend zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz sorgt für eine steigende Nachfrage nach entsprechenden Speicherchips, von der auch Micron Technology profitiert. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023, das am 1. Juni endete, stieg der Umsatz auf 3.75 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenprognosen um rund 100 Millionen USD. Im Vorquartal betrug der Umsatz noch 3.69 Milliarden USD. Das Unternehmen schrieb allerdings immer noch rote Zahlen und leidet unter aktuellen Importrestriktionen aus China.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der Seitwärtsrange der letzzten sechs Tageskerzen. Als Kursziel visieren wir das Pivot-Hoch vom 30. Mai an. Die nächsten Quartalszahlen kommen erst am 27. September, so dass wir den Trade lange laufen lassen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MU.

Veröffentlichungsdatum: 20.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

