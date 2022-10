Micron Technology: die Aktie bleibt trotz aller Rückschläge ein Outperformer!

Der Halbleitermarkt wächst langfristig! Turnaround bei Micron Technology (MU)? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: MU ISIN: US5951121038

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wie viele andere Halbleiteraktien wurde das Wertpapier von Micron Technology im vergangenen Halbjahr nach unten geprügelt und verlor in diesem Zeitraum rund 22 Prozent. Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage deutet jedoch eien Stablisierung an, so dass Trader die günstige Kurse für Long-Einstiege nutzen könnten.

Chart vom 13.10.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 54.86 USD





Meine Expertenmeinung zu MU

Meinung: Micron Technology gehört zum Oligopol der führenden Halbleiter-Unternehmen. Tatsache ist, dass Technolgietrends wie Digitalsierung und Elektromobilität nicht ohne Chips funktionieren, so dass die Nachfrage aus diesen Sektoren früher oder später auch die Aktienkurse wieder nach oben schieben dürfte. Aufgrund der aktuelle Konjunkturschwäche hat das Unternehmen seine Prognosen deutlich reduziert, bei längerfristiger Betrachtung ist jedoch eine positive Entwicklung zu erwarten.

Setup

Mögliches Setup: Charttechnisch wäre nach der starken grünen Kerze vom Donnerstag eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung mit kleineren Tageskerzen vor dem Triggern wünschenswert, so dass wir den Stopp Loss noch enger als dargestellt setzen könnten. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 12. August. Frische Quartalszahlen gibt es erst wieder kurz vor Jahresschluss am 29. Dezember, so dass eine Jahresendrallye durchaus ins Konzept passen würde. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in MU.

Veröffentlichungsdatum: 13.10.2022

