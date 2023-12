Micron im KI-Boom: Wie geht es weiter nach der Rallye?

Micron profitiert von steigenden Preisen bei KI-Chips und sinkenden Lagerbeständen der Kundschaft. Deshalb steigt die Umsatzprognose. Ist die Aktie trotz der Rallye seit Jahresbeginn noch einen Blick wert?

Die Micron Technology Aktie (WKN: 869020, ISIN: US5951121038) legte am Donnerstag bereits im vorbörslichen Handel um 6 % zu. Im weiteren Tagesverlauf ging es abermals aufwärts: Insgesamt belief sich das Plus an frühen Donnerstagabend auf mehr als 7 %. Der Grund: Viele Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für das Unternehmen erhöht, nachdem die Quartalsergebnisse besser als erwartet ausgefallen waren.

Micron Aktie steigt: Umsatz höher als erwartet

Am Mittwoch hatte Micron einen geringer als erwartet ausgefallen Umsatzverlust gemeldet. Ursächlich dafür war das gute Geschäft mit Chips, die bei KI Anwendungen zum Einsatz kommen können. Micron konnte seine Preise erhöhen und hob auch die Prognose für das laufende Quartal von 5,03 Milliarden USD auf 5,3 Milliarden USD an.

Der Chiphersteller hatte im Rahmen der Vorstellung der Quartalsergebnisse ein starkes Februarquartal prognostiziert. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Preise für Speicherchips im kommenden Jahr steigen, nachdem im letzten Monat Preisrückgang stattgefunden hatte.

So seien die Lagerbestände der meisten Kunden auf einem normalen Niveau oder in der Nähe eines solchen Niveaus. Auch die zuletzt sehr hohen Lagerbestände in Rechenzentren würden sich demnach in der ersten Jahreshälfte 2024 wieder einem Normalpegel annähern.

Das Unternehmen teilte zudem mit, bei der Qualifikation seiner Speicherchips mit hoher Bandbreite für den Einsatz in NVIDIAs leistungsstärksten KI Plattformen „die Endphase“ erreicht zu haben. Chips in diesem Bereich gehören zu den profitabelsten Produkten.

Micron Aktie: Analysten heben Kursziele an

Mehrere Analysten hoben deshalb ihre Kursziele an. Christopher Danely von Citi etwa sieht das Kursziel nun bei 95 USD statt zuvor 88 USD und bekräftigte seine Kaufempfehlung. John Vinh von KeyBanc setzte das Kursziel auf 100 USD herauf, die Analysten von SIG um Mehdi Hosseini sehen das Ziel nun bei 112 USD.

Analysten von Piper Sandler kommentierten: „Im Großen und Ganzen gefällt uns die Konstellation des Unternehmens und der gesamten Branche“. Die steigende Nachfrage nach KI-Chips dürfte Micron „zumindest in den nächsten beiden Quartalen und wahrscheinlich auch länger Rückenwind geben". Allerdings verwiesen Analysten auch darauf, dass die Micron Aktie in diesem Jahr bereits deutlich gestiegen sei. Im Fall von Piper Sandler laute die Bewertung deshalb „neutral“.

Zum Jahreswechsel hatte die Micron Aktie noch bei 50 USD notiert. Aktuell werden knapp 85 USD gezahlt. Der Analystenkonsens geht davon aus, dass im Geschäftsjahr 2025 die Gewinnschwelle erreicht wird. Im Konsens wird dann mit einem Gewinn von 5,36 USD pro Aktie gerechnet. Im Geschäftsjahr 2026 sollen es – wiederum laut Konsens – 7,06 USD sein. Für das Geschäftsjahr 2004 wird ein Verlust von 1,66 USD pro Aktie erwartet – nach 5,34 USD Verlust im Jahr 2023.

Aktuell empfehlen laut Wall Street Journal 25 Analysten den Kauf der Micron Aktie, lediglich ein Analyst rät zum Verkauf. Das Kursziel liegt im Median (95 USD) sowie im arithmetischen Mittel (92 USD) über dem aktuellen Kurs. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die kommenden zwölf Monate liegt mit rund 33 allerdings höher als im Branchendurchschnitt (21).

Unser Fazit: Der KI-Boom ist noch lange nicht vorbei. Gute Nachrichten führen immer wieder zu starken Kurssteigerungen. Allerdings ist die Micron Aktie in diesem Jahr bereits stark angestiegen. Außerdem ist die Anhebung der Umsatzprognose um gut 5 % keine Weltsensation. Und die Konkurrenz aus China wird für alle eher größer als kleiner.

