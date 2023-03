Micron - Boden vorm Abschluss

Wertpapiere des US-Technologiekonzerns Micron Technology geben seit Sommer letzten Jahres nicht unbedingt ein spannendes Kursbild wider. Nach den vorausgegangenen Verlusten zeichnet sich dieser Abschnitt aber durch eine Bodenbildungsphase ab, die im weiteren Verlauf einen Trendwechsel zur Folge haben könnte. Entsprechend gut würde sich eine positive Auflösung des Bodens für ein längerfristiges Investment anbieten.

Übergeordnet befindet sich die Micron-Aktie immer noch in einem intakten Aufwärtstrend. Daran änderten auch zahlreiche Rückschläge der jüngsten Vergangenheit nur wenig. Über das Niveau von 100,00 US-Dollar ist das Papier allerdings nicht hinweggekommen. Seit Februar vergangenen Jahres hat sich der Kurs auf 49,00 US-Dollar praktisch halbiert. Aber genau im Unterstützungsbereich aus dem Sommer 2020 zeichnet sich nun eine vielversprechende Bodenbildungsphase ab, die offenbar kurz vor einem Abschluss steht. Derzeit notiert die Aktie an der für ein Kaufsignal notwendigen Triggermarke um 64,55 US-Dollar.

Investoren wittern Chancen

Aus technischer Sicht kann ein Trendwendeprozess erst oberhalb von 65,00 US-Dollar und bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb dieser Marke eingeleitet werden. Im Anschluss wären dann Zugewinne an 69,06 und in einem zweiten Schritt an 75,73 US-Dollar möglich. Nach einem Pullback könnte es dann auf mittelfristiger Sicht in den Bereich von 82,68 US-Dollar weiter raufgehen. Ein Verbleib in der Spanne zwischen 49,00 und 65,00 US-Dollar ist dagegen als neutral zu bewerten, dunkle Wolken dürften sich erst unterhalb von 49,00 US-Dollar zeigen und das Papier in Richtung 42,94 US-Dollar abwärts drücken.

Widerstände: 64,55; 67,58; 68,34; 72,14; 75,41; 78,18 US-Dollar

Unterstützungen: 60,67; 59,20; 56,08; 52,76; 51,09; 49,00 US-Dollar

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out

Hebel

Letzter Bewertungstag

Micron

HB89WD

1,42

48,909527

23,55%

4,17

Open End

Micron

HC5C0K

0,76

56,093107

12,32%

7,84

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out

Hebel

Letzter Bewertungstag

Micron

HB7EPU

0,98

74,200562

15,98%

6,06

Open End

Micron

HB8228

0,36

67,32365

5,23%

16,80

Open End



