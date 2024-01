Micron: Aufwärtssequenz weiter intakt!

Der KI-Boom ließ den Philadelphia Semiconductor Index SOX im Jahr 2023 um mehr als 66 Prozent steigen. Der Anstieg ist unter anderem auf die massiven Gewinne von Nvidia zurückzuführen. Die Erwartung eines KI-getriebenen Wachstums hat auch den Aktienkurs von Micron um 72 Prozent steigen lassen. Darüber hinaus ist auch das Überangebot an Chips in Schlüsselindustrien zurückgegangen, was dem größten US-amerikanischen Hersteller von Speicherchips in die Hände spielt. Infolgedessen wurden am 20. Dezember 2023 überzeugende Zahlen und ein starker Ausblick veröffentlicht. Der Ausblick für das zweite Quartal 2023/24 hat die Anleger überzeugt (das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 endete im November). Der Konzernumsatz wird voraussichtlich 5,1 bis 5,5 Milliarden US-Dollar betragen. Der Mittelwert der Spanne (5,3 Milliarden US-Dollar) lag deutlich über den Erwartungen von 4,99 Milliarden US-Dollar.

Zum Chart

Das Speichergeschäft ist zyklisch und Micron arbeitet sich derzeit aus der Talsohle heraus. Die Zahlen im letzten Halbjahr entwickelten sich aufgrund des KI-Booms besser als erwartet. Im Geschäftsjahr 2024/25 dürfte Micron einen Gewinn von 5,83 US-Dollar pro Aktie ausweisen, womit das erwartete KGV bei 13,09 liegt. Der durch den Home-Office-Trend ausgelöste Hardware-Boom hat den Markt gesättigt, sodass der Aktienkurs am 5. Januar 2022 mit 98,45 US-Dollar sein Allzeithoch erreichte. Es folgte eine Abwärtssequenz bis Ende September 2022 und die Bildung eines Doppelbodens im Zeitraum vom 23. September bis 27. Dezember 2022. Anschließend wechselte der Modus in einen noch intakten Aufwärtstrend. Die aktuelle Notierung liegt im oberen Viertel des Trends und hat gegenüber dem partiellen Hoch vom 26. Dezember 2023 bei 87,87 US-Dollar eine leichte Korrektur aufgewiesen. Der Höchststand erfolgte durch besser als erwartete Zahlen für das erste Quartal 2023/24. Obwohl der Aufwärtstrend weiterhin intakt zu sein scheint, belasten derzeit Zinssorgen den Markt. Hält der KI-Boom an, sollte es ihm auch der Trend gleichtun.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

87,95 // 98,45 US-Dollar

Unterstützungen:

80,76 // 75,02 US-Dollar

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Micron bis auf 94,32 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SU2XBB) überproportional mit einem Omega von 3,63 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 39 % und dem Ziel bei 94,32 US-Dollar (1,79 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 13.02.2024 eine Rendite von rund 58 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 76,14 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 29 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 2 zu 1, wenn bei 76,14 US-Dollar (0,80 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

SU2XBB

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

1,19 - 1,20 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

85,00 US-Dollar

Basiswert:

Micron Technology, Inc.

akt. Kurs Basiswert:

82,16 US-Dollar

Laufzeit:

17.01.2025

Kursziel:

1,79 Euro

Omega:

3,63

Kurschance:

+ 58 Prozent

Quelle: Société Générale

