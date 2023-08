Der Softwarehersteller und größter börsennotierter Bitcoin-Besitzer MicroStrategy hat im zweiten Quartal des Jahres in die Gewinnspur zurückgefunden. Wir stellen die Einschätzung der Experten von IG vor…

Wichtigste Punkte:

MicroStrategy Aktie: Bitcoin-Bestand wächst weiter an – weitere Zukäufe möglich

Nettogewinn von 22,2 Millionen Dollar in Q2 – Bitcoin-Erholung beflügelt Ergebnis

MicroStrategy: Besitz von über 150.000 BTC – Anleger setzen auf weitere Zukäufe

MicroStrategy Aktie Chart auf Monatsbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Bitcoin Chart auf Monatsbasis

Quelle: IG Handelsplattform

MicroStrategy Aktie: Bitcoin-Bestand wächst weiter an

Der Softwarehersteller und größter börsennotierter Bitcoin-Besitzer MicroStrategy hat im zweiten Quartal des Jahres in die Gewinnspur zurückgefunden, nachdem das Unternehmen im Jahr zuvor angesichts der Krypto-Talfahrt noch Abschreibungen im großen Stil vornehmen musste.

Nettogewinn von 22,2 Millionen Dollar in Q2 – Bitcoin-Erholung beflügelt Ergebnis

Das in Virginia ansässige Unternehmen meldete unter dem Strich einen Nettogewinn von 22,2 Millionen Dollar respektive 1,54 Dollar pro Aktie. Im Vorjahreszeitraum wies das Unternehmen noch einen Verlust von über 1 Milliarde bzw. 94 Dollar pro Aktie aus. Der Umsatz des Unternehmens lag im zweiten Quartal 2023 jedoch unter dem Vorjahreszeitraum.

Ein Grund für den Gewinnsprung ist nicht zuletzt die Erholung des Kryptomarkts. Im aktuellen Jahr hat der federführende Krypto-Wert Bitcoin um rund 80 Prozent an Wert zulegen können.

MicroStrategy: Besitz von über 150.000 BTC – Anleger setzen auf weitere Zukäufe

In einem am Dienstagabend bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Zulassungsantrag gab das Unternehmen seine Absicht bekannt, seine BTC-Bestände in Zukunft erhöhen zu wollen. Demnach sollen durch Aktienverkäufe zu 750 Millionen Dollar an Liquidität in die eigenen Kassen gespült werden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich zusätzlicher Bitcoin-Käufe und Betriebskapital sowie möglicherweise für den Rückkauf von Schulden.

Im Juli hatte das Softwarehaus zusätzliche 467 Bitcoins für ca. 14,4 Millionen Dollar gekauft. Damit lag der Bitcoin-Bestand zum 31. Juli des Unternehmens bei 152.800 BTC, welche einem Wert von rund 4,5 Milliarden Dollar entsprechen.

„Wir beabsichtigen, den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich des Erwerbs von Bitcoin und Betriebskapital, vorbehaltlich der Marktbedingungen“, hieß es.