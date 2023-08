Michelin: kommt der luftlose Reifen als Alleinstellungsmerkmal?

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

Gute Zahlen, Prognose angehoben und schönes Pullback-Setup mit markanter Umkehrkerze beim Reifenhersteller Michelin (ML)!

Symbol: ML ISIN: FR001400AJ45

Rückblick: Die Michelin-Aktie befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsphase und verlor im vergangenen Halbjahr rund 4 Prozent ihres Kurswertes. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch reichte nicht ganz bis zum 20er-EMA, signalisiert jedoch mit einer markanten Umkehrkerze, dass in Kürze ein technischer Bounce anstehen könnte.

Chart vom 04.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 29.00 EUR

Meinung: Für die ersten sechs Monate des Jahres 2023 weist die Michelin-Bilanz einen Umsatz in Höhe von 14.1 Milliarden Euro (+5,9 Prozent) auf. Der Reifenhersteller konnte den Gewinn pro Aktie auf 1.70 je Aktie steigern, was einem Plus von 44.9 Prozent entspricht. Aufgrund der erzielten Ergebnisse hat das Michelin-Management – trotz eines aktuellen „schwächeren Marktszenarios“ – die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Ein Alleinstellungsmerkmal könnte der luftlose, weniger pannenanfällige Reifen „Michelin Uptis“ sein, den das Unternehmen derzeit mit den Fahrzeugen eines Postdienstleisters erprobt. Das Akronym Uptis steht hier für „Unique Puncture-proof Tire System“.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter jener vom 26. Juli. Das Kursziel liegt beim bereits genannten Pivot-Hoch vom 31. Juli. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ML.

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von