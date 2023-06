Meuterei oder Finte?

Eine kleine Schockwelle sendete in der vergangenen Woche die Bank of England (BoE) in die Märkte. Am Donnerstag erhöhte sie den Leitzins um satte 0,5 Prozentpunkte auf den höchsten Satz seit 15 Jahren. Der Zinsschritt fiel damit größer aus als erwartet und zog entsprechende Kritik auf sich. „Rate rise nightmare“ („Albtraum Zinserhöhung“) titelte der Boulevard. BoE-Gouverneur Andrew Bailey verteidigte die Maßnahme mit dem Hinweis, dass es später noch schlimmer werden würde, falls man die Zinsen nicht jetzt erhöhe. Das ist kein spezifisch britisches Phänomen. Alle Fiatgeld-Ökonomien lebten über lange Jahre auf der Nullzins-Droge und müssen nun die Entziehungskur überstehen. Die Chancen dafür sind angesichts der aufgelaufenen, enormen Verschuldung gar nicht so gut. Langsam dämmert es, dass auch dieser Entzug nicht ohne Schmerzen und Opfer funktionieren wird. Besonders betroffen ist der Immobilienmarkt, an dem traditionell mit wesentlich höheren Kredithebeln gearbeitet wird als am Aktienmarkt. Auch dies ist kein spezifisch britisches Problem. In Deutschland, und das macht die Problemlage hierzulande dann aber wirklich einzigartig, kommen allerdings noch massive Ein- und Angriffe der Regierung gegen Immobilienbesitzer obendrauf. Erst heute machte eine „Expertenkommission“ des Berliner Senats von sich reden, die für eine „Vergesellschaftung“ großer Immobilienkonzerne plädierte. Offenbar haben nach dieser Rechtsauffassung große Gesellschaften weniger Rechte als jeder x-beliebige Immobilienbesitzer. Vielleicht soll hier aber auch nur ein Präzedenzfall für alle geschaffen werden? Immerhin hinsichtlich der Notenbankpolitik gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Denn es ist gut möglich, dass sie die unerwartet strammen Entziehungskuren nicht durchhalten werden, also durch den Druck einer sich vertiefenden Rezession zurück auf einen Lockerungskurs gezwungen werden. Um den Immobilienmarkt in Berlin sollten Investoren aber dennoch einen großen Bogen machen.