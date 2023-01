Metso Outotec und Co.: Grünes Eisenerz als neuer Megatrend?

Wird grünes Eisenerz zum neuenTrend? Durch den Einsatz von grünem Wasserstoff und weiteren Verfahrenkönnten die CO2-Emissionen vor allem in der Stahlherstellung deutlichgesenkt werden. Neue Technologien rund umEisenerz spielen fürMinenbetreiber ebenso eine wichtige Rolle wie für deren Zulieferer.Metso Outotec: Technologie für grünes Eisenerz bald bereitDas finnische Unternehmen Metso Outotec (WKN: A2P9DS, ISIN: US5926721094)rechnet damit, dass die für grünes Eisenerz notwendigen Technologien bereitsin der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts vollständig einsatzbereit seinwerden. Dies sagte Matthias Gabriel, Leiter des Bereichs Eisenproduktekürzlich-wave> gegenüber dem Branchendienst Fastmarkets.Metso Outotec - entstanden aus der Spaltung des UnternehmensMetso nach der Fusion vonOutotec und Metso 2020 - ist in denBereichen Zuschlagstoffe, Mineralverarbeitung, Metallveredelung undRecyclingindustrie aktiv.Zu den Kunden der Finnen gehören z. B. Minenbetreiber undrohstoffverarbeitende Unternehmen. Unlängstcentrator-equipment-to-oz/> erhielt Meto Outotec etwa einen Auftrag über dieLieferung wichtiger Mineralienverarbeitungstechnologien für dasKupfer-Nickel-Projekt West Musgrave vonOZ Minerals (WKN: A0Q657,ISIN: AU000000OZL8) in Westaustralien.Doch auch Technologien zur Produktion von Eisenerz gehören zum Portfolio.Fastmarkets sprach mit dem Eisen-Chef Gabriel über aktuelle Entwicklungenund Herausforderungen in diesem Bereich.Eine dieser Herausforderungen ist die Produktion von grünem Wasserstoff inausreichender Menge und zu kompetitiven Kosten - was bislang noch nichterreicht wurde. Wird grüner Wasserstoff anstelle von fossilen Brennstoffenzur Produktion eingesetzt, verringert dies die CO2-Emissionen von Eisenerz -und damit auch des damit hergestellten Stahls.Grundsätzlich gibt es drei CO2-Emissionsquellen bei der Herstellung vonEisenerz und Stahl. Dabei handelt es sich um den Brennstoffverbrauch,elektrische Energie und den Festbrennstoff, der im Prozess der Rohmischungzugesetzt wird. Bei Magnetiterzen, bei denen kein fester Brennstoffverwendet wird, können die CO2-Emissionen geringer ausfallen.Gabriel betont auch, dass Schlackenzusammensetzungen und Reduzierbarkeituntersucht werden müssten, sobald verschiedene Erzarten zum Einsatz kommen.Stahlherstellung mittels DirektreduktionDoch auch andere technologische Aspekte dürften eine Rolle spielen. So wirddie Direktreduktion von Eisenerz (DRI) bei der Stahlherstellung künftig einegrößere Rolle spielen. Bei diesem Vorgang wird Eisenerz zu Eisenschwamm -eine poröse, schwammartige Masse mit hohem Eisenanteil - umgewandelt undanschließend in einem Elektrolichtbogenofen geschmolzen.Direktproduktionsanlagen können mitgrünemWasserstoff betrieben werden. Das Verfahren wird bereits heute in vielenLändern eingesetzt - allerdings auf Basis von Erdgas.Metso Outec hat mittlerweile eine DRI Schmerztechnologie auf den Marktgebracht, die in Kombination mit grünem Wasserstoff die Herstellung vongrünem Stahl ermöglichen soll. Die Circored-Direktreduktionstechnologie solllaut dem Unternehmen auch die Verarbeitung minderwertiger Eisenerzeermöglichen.Eisenerz-Pellets als Lösung?Auch Minenbetreiber versuchen laut Fastmarkets zunehmend, ihre Scope-3Emissionen zu reduzieren. Die Kunden von Minen mit verringertem CO2Fußabdruck können selbst durch eine bessere CO2 Bilanz profitieren - undfragen grünes Eisenerz deshalb künftig womöglich stärker nach.Einer der Trends in diesem Bereich betrifft Eisenerzpellets. Diese werdenkalt gebunden und können in Direktproduktionsanlagen zum Einsatz kommen.Allerdings sind hier noch viele technische Fragen rund um Logistik undTransportfähigkeit offen.Metso Outec entwickelt derzeit LowNOx-Wasserstoffbrenner, die bis zu 90 %der direkten Kohlendioxidemissionen im Pelletisierungsprozess reduzierenkönnen.Aktuell sind laut Gabriel "viele Entwicklungen und Versuche verschiedenerTechnologieanbieter in der Pipeline". Der Erfolg der Aufbereitung dieserRohstoffe sei "von vielen externen Faktoren wie der Verfügbarkeit vonwirtschaftlichem Wasserstoff und der Finanzierung abhängig". In derZwischenzeit müssten "weitere Effizienzsteigerungen, z. B. durch dieDigitalisierung, untersucht und das Schrottrecycling so weit wie möglichmaximiert werden".