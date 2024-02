Bei Meta kommen die Analysten nicht hinterher

Die jüngsten Geschäftszahlen der Facebook-Mutter Meta Platforms haben die Aktie auf ein neues Rekordhoch bei rund 500 US-Dollar getrieben.

Dank der anhaltenden Erholung des digitalen Werbemarktes und immensen Kosteneinsparungen konnte Meta den Umsatz im Schlussquartal 2023 um 25 % auf 40,1 Milliarden Dollar und den Gewinn je Aktie auf 5,33 Dollar (Vorjahr: 1,76 Dollar) steigern. Beides lag deutlich über den Erwartungen der Analysten. Dasselbe gilt für die Umsatzprognose (zwischen 34,5 und 37,0 Milliarden Dollar) des laufenden Quartals. Zudem kündigte Firmenchef Marc Zuckerberg neben einem weiteren Aktienrückkaufprogramm auch erstmals die Zahlung einer Quartalsdividende in Höhe von allerdings überschaubaren 50 Cent je Aktie an.

Die Analysten sehen den fairen Wert der Aktie laut aktien.guide bei gut 502 Dollar, was ein Kurspotenzial von weiteren 10 % bedeuten würde. Ende Oktober wurde der faire Wert nur auf 375 Dollar taxiert und noch ein Jahr früher lagen die Kursziele im Schnitt gerade mal bei 165 Dollar. Seitdem hat ein radikales Umdenken stattgefunden, was sich an den nahezu verdoppelten Gewinnschätzungen für das Jahr 2024 zeigt. Die Aktie ist in dieser Phase allerdings noch viel stärker gestiegen. Der Kurs hat sich seit dem Herbst 2022 mehr als verfünffacht.

Vermögensverwalter sind begeistert

Die SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH ist über ihr wikifolio VV Wachstum Global seit dem Start im vergangenen Juli durchgängig in Meta Platforms investiert. Nach einem Kursplus von bislang 52 % ist die Aktie mit einem Depotanteil von rund 8 % der drittgrößte Wert in dem 14 Aktien und zwei ETFs umfassenden Portfolio. Der verantwortliche Trader Christian Mallek ( SIGAVEST ) zeigt sich von dem „wirklich guten Zahlenwerk“ des Konzerns begeistert: „Meta scheint aktuell in der besten aller Welten für das Unternehmen angekommen zu sein. Wir bleiben investiert.“ Der Fokus auf globalen Wachstumsaktien in diesem wikifolio brachte den Anlageprofis in den ersten knapp sieben Monaten einen Wertzuwachs von rund 14 % bei einem maximalen Drawdown von gut 11 %. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Depot aber erst im laufenden Jahr, wo ein Plus von bislang 12 % erzielt wurde. Die Auswahl der Depotwerte fußt bei einer mittel- bis längerfristig ausgerichteten Strategie auf einer Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse.

Gewinne mitgenommen

Auch Dirk Althaus ( techguru ) ist bei seinem wikifolio Augmented Reality Innovators schon länger in der Meta-Aktie investiert. Mit einem Depotanteil von sogar 14 % sowie 45 % Buchgewinn belegt der Titel aktuell Platz zwei von 16 in der internen Portfolio-Rangliste. Sie besteht überwiegend aus Aktien von Unternehmen, die Forschung im Bereich Augmented Reality betreiben, um den Zugang zu diesem Bereich „Heimanwender-freundlich zu gestalten“. Die aktuellen Ergebnisse des Konzerns hat der Trader noch nicht öffentlich bewertet. In früheren Kommentaren zeigte er sich aber sehr angetan von den Erfolgsaussichten. Trotzdem hat er seinen Bestand zum Ende der abgelaufenen Woche durch Teilverkäufe leicht reduziert. Dabei konnte er Gewinne von bis zu 45 % mitnehmen. Das im Herbst 2018 initiierte wikifolio hat auf Jahressicht ein Plus von 22 % generiert, was auch der durchschnittlichen Jahresperformance seit dem Start entspricht. In Summe konnte der Trader damit einen Wertzuwachs von 190 % erzielen.

