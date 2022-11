Meta Platforms: Mit Rebound vom partiellen Tief!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Bei Meta Platforms ist die Metamorphose von der Wachstums-Aktie zum Substanzwert-im Gange. Dem treuen Aktionär kostete dies gemessen von All Time High im Sommer des vergangenen Jahres zuletzt 77 Prozent an Kurseinbuße. Mit einem erwarteten KGV 2022 von aktuell 12,49 ist auch sehr viel heiße Luft aus der Notierung entwichen.

In einem Blogeintrag kündigte der CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, am Mittwoch letzter Woche an, 11.000 Mitarbeiter zu entlassen. Dies entspricht in etwa 13 Prozent der Belegschaft. Dabei verwies er darauf, dass das Geschäft am Anfang der Coronapandemie durch den starken Anstieg des Onlinehandels überdurchschnittlich gewachsen ist. Wie vielfach erwartet, ist er davon ausgegangen, dass dieses Wachstum anhalten werde und hatte daher die Investitionen hochgeschraubt. Der Rotstift soll aber nicht beim Ausbau des Metaverse angesetzt werden. Das Metaverse ist bislang aber kaum mehr als eine Vision, in der Mark Zuckerberg die Zukunft seines Social-Media-Imperiums sieht. Ob sie jemals Wirklichkeit wird, ist allerdings fraglich. Selbst intern scheint man inzwischen große Zweifel daran zu haben. Auch die Anleger stehen der Fokussierung auf das Metaverse sehr skeptisch gegenüber, da dies bislang hohe Geldbeträge gekostet hat, ohne dass sich bislang ein überzeugendes Ergebnis erkennen lässt.

Zum Chart

Mit der Korrektur vom 26. Oktober bis 3. November im Ausmaß von 32 Prozent auf 88,09 USD notiert die Aktie von Meta Platforms mittlerweile auf dem Niveau vom Oktober 2015. Damals befand sich die Aktie im steilen Aufwärtstrend, mit welchem im September 2021 das bisherige Allzeithoch bei 384,33 USD markiert wurde. Seitdem geht es mit dem Kurs deutlich nach unten. Der Kursverlust ab 1. September 2021 ist durch die beiden Einbrüche um über 20 Prozent im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen zum 2. Februar 2022 und zum 26. Oktober 2022 charakterisiert. Dazwischen gab der Wert in Form eines Abwärtstrends rund 48 Prozent ab. In der Spitze entspricht dies einem Rückgang um 77 Prozent. Die Kurserholung von Anfang November um knapp 30 Prozent verringert den Druck auf den Aktienkurs und könnte der Start einer Seitwärtsphase sein. Mit einem erwarteten KGV 2022 von aktuell 12,49 ist auch sehr viel heiße Luft aus dem Wert entwichen.

Meta Platforms, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 114,36 // 146,55 USD Unterstützungen: 88,09 // 76,70 USD

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von Meta Platforms (WKN SQ1V6N) können risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich der Aktienkurs bis einschließlich 17.03.2023 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 70 USD auf der Unterseite und 160 USD auf der Oberseite bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 14. November 2022 um 20.15 Uhr (Briefkurs 7,39 Euro), würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 104,81 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knock-out-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 76,70 USD fällt oder über den Kernwiderstand bei 146,55 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knock-outs der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Meta Platforms (Stand: 14.11.2022, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SQ1V6N

Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,19 / 7,39 Euro

Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 70,00 USD

Basiswert: Meta Platforms, Inc. obere KO-Schwelle: 160,00 USD

akt. Kurs Basiswert: 114,83 USD Laufzeit: 17.03.2023

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 104,81 % p.a. Quelle: Société Générale

