Meta Platforms: Mini-Rebound sorgt für Test des Supports!

Die Aktie von Meta Platforms hat den im Jahr 2022 entstandenen Verlust im Jahr 2023 vollständig kompensiert. Zwar ist der Aufwärtstrend aktuell unterbrochen, dennoch ist das All Time High vom 1. September 2021 bei 384,33 US-Dollar noch immer im Visier der Bullen.

Meta ist rund 824 Milliarden Dollar wert und das erwartete KGV 2025 ist mit aktuell 16,67 attraktiv. Mit der Plattform „Reels“ macht Meta den Konsumenten ein Gegenangebot zum chinesischen TikTok. Wenn Reels Erfolg hat, würde das heißen, dass sich die Strategie bewährt, attraktive Konkurrenzprodukte zu übernehmen oder zu kopieren. Weil die Nutzer der Dienste Facebook und Instagram mittlerweile mehr als 50 Prozent der Zeit mit dem Betrachten von Videos verbringen, lockt dies viele Werbetreibende an. Am Facebook-Mutterkonzern ist vor allem bemerkenswert, wovon kaum mehr die Rede ist: vom Metaverse, der virtuellen Realität, in der man alles von Handtaschen bis Grundstücke kaufen und Avatare berühmter Persönlichkeiten treffen kann. Ob diesem Konzept Erfolg beschieden ist, sei dahingestellt.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Meta Platforms hat seinen im Jahre 2022 erlittenen Verlust im ersten Halbjahr 2023 fast vollständig kompensiert. Das partielle Tief wurde am 4. November 2022 mit dem Wert von 88,09 US-Dollar markiert. Vom All Time High bei 384,33 US-Dollar am 1. September 2021 war dies ein Kursverlust von rund 77 Prozent. Der Charakter der Kursumkehr war „V“-förmig, wobei auch der Overnight-Gap, hervorgerufen durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober 2022, wieder geschlossen wurde. Auch die Bildung des Aufwärtstrends folgte unmittelbar auf das partielle Tief. Summa summarum hat die Trendentwicklung bis dato rund 270 Prozent an Kursplus zur Folge. Dennoch zieht diese extreme Kursaufwertung aufgrund der geplanten Gewinne keine hohen KGVs nach sich. Das erwartete KGV 2025 bei 16,79 liegt dabei noch im Rahmen. Aktuell testet der Kursverlauf aufgrund des kurzen Rebounds die Unterstützung am Level von 327,80 US-Dollar. Kann diese Marke verteidigt werden, könnte sich die weitere Kursentwicklung bis zum All Time High bei 384,33 US-Dollar erstrecken. Mit Ausnahme eines exogenen Schocks könnte eine eventuelle Abwärtsentwicklung bei 281,26 US-Dollar innehalten.

Meta Platforms, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

327,80 // 384,33 US-Dollar

Unterstützungen:

281,26 // 231,71 US-Dollar



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Meta-Aktie bis auf 384,33 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MB601Z) überproportional von einem Omega von 3,42 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 42 % und dem Ziel bei 384,33 US-Dollar (9,35 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 02.01.2024 eine Rendite von rund 59 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 288,66 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,55 zu 1, wenn bei 288,66 US-Dollar (3,62 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB601Z

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

5,82 – 5,83 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

315,00 US-Dollar

Basiswert:

Meta Platforms, Inc.

akt. Kurs Basiswert:

327,10 US-Dollar

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

9,35 Euro

Omega:

3,42

Kurschance:

+ 59 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.