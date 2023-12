Meta Platforms: Metas Kurznachrichtendienst Threads macht Elon Musks X Konkurrenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Elon Musks Twitter-Nachfolger X hat seit letzter Woche nun auch in Europa einen starken Konkurrenten. Für den Kurznachrichtendienst Threads des Facebook-Konzerns Meta Platforms ist am vergangenen Donnerstag der Startschuss in der EU gefallen. Threads setze auf Metas Foto- und Videoplattform Instagram auf. Charttechnisch konnte sich die Meta-Aktie in den vergangenen Monaten stark entwickeln.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 15.12.2023, Kürzel: META, Kurs: 334.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Für die Anmeldung bei Threads können die Login-Daten von Instagram verwendet werden. Damit kann der Dienst von Anfang an auf Verbindungen zwischen hunderten Millionen Nutzern zurückgreifen. Nach jüngsten Zahlen aus dem Herbst ist Threads auf rund 100 Mio. monatlich aktive Nutzer gekommen. Facebook-Gründer und Meta Platforms-Chef Mark Zuckerberg sieht Potenzial für einen auf öffentlichen Diskurs ausgerichteten Dienst mit mehr als 1 Mrd. Nutzer. Die aktuelle Verschnaufpause der Aktie macht das Meta-Papier interessant.

Bei weiterer Stärke könnte man eine Long-Position in der Aktie des Sozial-Media-Konzerns eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in META

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2023

