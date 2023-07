Meta Platforms: Kurssprung im außerbörslichen Handel!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Mega-Zahlen bei Meta Platforms (META). Intraday-Setups könnten HEUTE interessant werden!

Symbol: META ISIN: US30303M1027

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Meta-Platforms-Aktie (ex Facebook) hangelte sich im vergangenen Halbjahr entlang des 20-Tagedurchschnitts nach oben und verdoppelte dabei ihren Kurswert. Am gestrigen Mittwoch stand neben der Fed-Entscheidung auch die Veröffentlichung der Quartalszahlen auf der Agenda. Im Vorfeld war das Wertpapier etwas unter die grüne Linie abgetaucht. Aufgrund der guten Ergebnisse stieg das Wertpapier im außerbörslichen Handel, so dass wir ein Gap Up beim heutigen Start in den Börsentag erwarten dürfen.

Chart vom 26.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 298.57 USD

Meinung: Die Werbeeinnahmen bei Meta Platforms sprudeln wieder. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um elf Prozent auf knapp 32 Milliarden USD, der Gewinn stieg um 16 Prozent auf rund 7.8 Milliarden USD. Die Nutzerzahlen wachsen weiter, Facebook verzeichnete zuletzt 2064 Milliarden täglich aktive Nutzer – nach 2037 Milliarden vor drei Monaten. Die Pläne von Mark Zuckerberg, eine virtuelle Welt als nächste Internet-Plattform zu etablieren, bleiben vorerst Zukunftsmusik, beflügeln aber die Fantasie der Börsianer.

Setup

Mögliches Setup: Aufgrund der Kurslücke konzentrieren wir uns auch die Suche nach passenden Intraday-Setups mit Rücksetzern auf das Ausbruchsniveau. Allzu weit unter dieses sollte die Meta-Aktie aber nicht mehr fallen. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 1. November auf der Tagesordnung, so dass sie unser Vorhaben nicht stören können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in META.

Veröffentlichungsdatum: 27.07.2023

