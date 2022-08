Meta Platforms – Gute Zeiten sind vorbei

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

(ehemals Facebook) hat erstmals einen Erlösrückgang in seiner Konzerngeschichte gemeldet, trotzdem versucht sich die Aktie weiterhin an einem markanten Support aus 2020 an einer Stabilisierung im laufenden Abwärtstrend. Dabei bietet der laufende Bodenbildungsprozess durchaus attraktive Einstiegschancen, nachdem sich der Wert des Papiers seit den Rekordständen mehr als halbiert hat.

In konkreten Zahlen fiel der Umsatz im zweiten Quartal um 1 Prozent auf 28,82 Mrd. US-Dollar und lag damit leicht unter den Schätzungen der Analysten von 28,93 Mrd. Dollar. Währungsbereinigt kam sogar ein kleines Plus von 3 Prozent zustande, obwohl die Werbeeinnahmen um 1,5 Prozent auf 28,15 Mrd. Dollar gesunken sind. Beim Blick auf den Kursverlauf sind die anfänglichen Zweifel offenbar aber kleiner geworden, die Aktie von Meta Platforms konnte zuletzt deutliche Kurssprünge auf der Oberseite verbuchen und somit den laufenden Bodenbildungsprozess stärken. Im Erfolgsfall könnten hieraus erneut attraktive Handelsgelegenheiten entspringen.

Jahreserwartungen gesenkt

Trotz eines unsicheren Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr profitiert Meta Platforms derzeit von der Gunst der Anleger und konnte sich in den Bereich von 178,00 US-Dollar zurückkämpfen. Technisch dürfte aber erst oberhalb von 183,85 US-Dollar eine weitere Aufwärtsbewegung bevorstehen und den Bereich um 202,03 US-Dollar ins Visier nehmen. Mittelfristig könnte nach erfolgreichem Abschluss des Bodens sogar der Widerstandsbereich um 225,00 US-Dollar erneut in den Fokus geraten und würde demnach ein Long-Investment attraktiv aussehen lassen. Sollten Investoren jedoch das Handtuch schmeißen und die Aktie unter 154,25 US-Dollar zurückfallen, müssten Abschläge auf rund 150,00 und darunter sogar die Verlaufstiefs aus dem Frühjahr 2020 um 137,10 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Ein derartiges Szenario deutet sich derzeit allerdings nicht an, womit Käufer aktuell noch die besseren Karten auf der Hand haben.

Widerstände: 183,35; 188,40; 194,28; 202,03; 205,46;211,88 US-Dollar

Unterstützungen: 173,64; 166,60; 164,69; 161,57; 157,82; 154,25 US-Dollar

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Meta Platforms HB5WZC 4,15 136,062091 4,18 Open End Meta Platforms HB5NYC 2,44 153,639086 7,10 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Meta Platforms HB6QZG 2,29 201,338586 7,57 Open End Meta Platforms HB7K0G 0,72 184,834582 24,66 Open End

