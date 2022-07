Meta Platforms – Bodenbildung in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Knapp 50 Prozent hat die Aktie von Meta Platforms (ehem. Facebook) seit Jahresbeginn eingebüßt. Inzwischen wird das Papier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 13 (Quelle: Thomson Reuters, Stand: 12.07.2022) bewertet. Damit ist die Aktie günstig wie selten zuvor. Aus technischer Sicht bahnt sich zwischen 155 und 172 US-Dollar eine Bodenbildung an. Kommt nun die Trendwende?

Am 27. Juli 2022 wird Meta Platforms Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Investoren sind vorsichtig. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur um sieben Prozent gestiegen. Der Gewinn brach gar um rund ein Fünftel ein. Für das zweite Quartal zeigte sich der Konzern zurückhaltend. Es könnte sogar einen Umsatzrückgang gegenüber Q2 2021 geben. Druck bekommt Meta Platforms unter anderem durch die zunehmende Konkurrenz durch Tiktok und andere Plattformen. Zudem schränkt Apples Tracking Opt-In für Apps die Möglichkeiten des Trackings ein. Damit wird es für Meta Platforms schwieriger, Informationen über Interessen der Nutzer zu sammeln als auch den Erfolg von Werbekampagnen zu messen.

Damit nicht genug. Nun kommt noch Druck aus Europa. Seit vielen Jahren läuft eine Auseinandersetzung, inwieweit global operierende Internetkonzerne die Daten europäischer Nutzer in die USA übermitteln dürfen. In den EU-Staaten gelten deutlich restriktivere Datenschutzbestimmungen als in den USA. Die Lösung läge darin, die Informationen ausschließlich in Datenzentren zu belassen, die in EU-Staaten stehen und dem europäischen Recht unterliegen. Unternehmen wie Meta Platforms wehren sich bisher dagegen. Ein neuer Anordnungsentwurf der irischen Datenschutzkommission nimmt nun die länderübergreifende Datentransferpraktiken der Internetgiganten erneut ins Visier. In Europa könnten Facebook und Instagram, die sich im Besitz von Meta Platforms befinden, aufgrund eines harten Durchgreifens der irischen Datenschutzaufsichtsbehörden in kurzer Zeit deaktiviert werden. Aus einem Anfang des veröffentlichten Entscheidungsentwurf der irischen Datenschutzkommission (DPC) geht hervor, dass Meta Platforms untersagt werden soll, Daten europäischer Nutzer an die USA zu übermitteln. Ob dies eine Einigung zwischen den USA und der EU beschleunigt, bleibt abzuwarten.

Zuckerbergs größtes Projekt ist derweil die Schaffung von Metaverse – eine Art digitales Paralleluniversum. Es eröffnete Meta Platforms vollkommen neue Einnahmequellen. Aktuell testet Meta Platforms seine Virtual-Reality Plattform Horizont Worlds. Es bietet Erstellern und Entwicklern virtueller Gegenstände und Erlebnisse, sie in der dreidimensionalen Welt, verkaufen zu können. Zudem zählt Meta Platforms bereits zu den Marktführern bei VR-Brillen und will bis 2024 vier weitere VR-Headsets auf den Markt bringen. Kürzlich kursierten Spekulationen Meta Platforms würde möglicherweise „The Sandbox“ übernehmen. Die virtuellen Welten stehen erst noch am Anfang. Andere Tech-Unternehmen wie Nvidia und Microsoft entwickeln jedoch längst ebenfalls Produkte für die virtuelle Welt.

Angesichts des jüngsten Kurssturzes scheint ein großer Teil der Risiken im Aktienkurs eingepreist. Dennoch ist ein weiterer Rücksetzer nicht ausgeschlossen. Strukturierte Produkte wie eine Aktienanleihe Protect oder ein Bonus-Cap-Zertifikat könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg in die Aktie sein.

Chart: Meta Platforms

Widerstandsmarken: 171,70/201 USD

Unterstützungsmarke: 140,40/154,80 USD

Die Aktie von Meta Platforms sackte Anfang Februar diesen Jahres von 330 auf 240 USD und sank im weiteren Verlauf unter die Marke von 200 USD. Nach einer kurzen Erholung in der zweiten Märzhälfte setzte sich der Abwärtstrend fort. In den zurückliegenden vier Wochen pendelte sich das Papier zwischen 154,80 und 171,70 USD ein. Gelingt der Ausbruch über die obere Begrenzung des Korridors besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich des Kreuzwiderstands bei 201 USD. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden. Fällt die Aktie unter 154,80 USD, droht gar eine Konsolidierung bis 140,40 USD.

Aktienanleihe Protect (Quanto) auf die Aktie von Meta Platforms (ehem: Facebook) für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis Barriere

Zinssatz Finaler Bewertungstag Meta Platforms HVB6W3* 100 %** 75 %*** 13,5 % p.a. 26.07.2023

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Meta Platforms (ehem: Facebook) für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in US-Dollar

Bonus-Level/Cap in US-Dollar Finaler Bewertungstag Meta Platforms HB5ZBY* 178,58 120,00 220,00 16.12.2022 Meta Platforms HB5ZC7* 181,15 130,00 275,00 16.06.2023

Weitere Produkte auf die Aktie von Meta Platforms finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Produkt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren! Kunden der HVB können zudem innerhalb weniger Minuten ein Anlageprodukte auf die Aktie von Tesla begeben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Meta Platforms – Bodenbildung in Sicht! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).