Merck – defensiver Einstieg nach dem Kursrutsch

Merck (DE0006599905) meldete am 6.12.23 einen herben Rückschlag in der Forschung: In der entscheidenden Phase einer klinischen Studie zeigte das Multiple-Sklerose-Medikament Evobrutinib nicht die gewünschten Erfolge. Damit muss Merck sich von der Hoffnung auf ein neues Blockbuster-Medikament verabschieden. Der Markt strafte die Aktie mit einem 10-prozentigen Kursverlust ab. Merck gilt mit seinen Sparten Health Care, Life Science und Electronics als Gemischtwarenladen, der zwar einerseits Rückschläge wegstecken kann, dem andererseits aber mangelnder Fokus attestiert wird.

Discount-Strategie mit 8,8 Prozent Puffer (Juni)

Der Discounter der LBBW mit der ISIN DE000LB3EE80 bietet bei einem Preis von 127,29 Euro einen Puffer von 8,8 Prozent; aus dem (Cap) von 140 Euro ergibt sich eine Renditechance von 12,71 Euro oder 18,3 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 21.6.24 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Aktie.

Bonusstrategie mit 14 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank (ISIN DE000DJ1DWP9) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 160 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 120 Euro (Puffer 14 Prozent) bis zum Bewertungstag (21.6.24) niemals berührt wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Preis von 141,90 Euro liegt der Gewinn bei 15,84 Euro, was einer Rendite von 20 Prozent p.a. entspricht. Das Zertifikat gibt’s derzeit mit einem moderaten Aufgeld von 2 Prozent.

Memory-Express mit 35 Prozent Puffer und 7 Prozent Kupon (max. Juli 2027)

Das Memory-Express der SG mit der ISIN DE000SH9XYC9 zahlt einen Kupon von 7 Prozent (=70 Euro), wenn die Aktie am jährlichen Bewertungstag, erstmals am 8.7.24, über der Barriere von 92,22 Euro notiert. Es kommt außerhalb zur vorzeitigen Rückzahlung, sofern die Aktie am Bewertungstag oberhalb der Tilgungsschwelle 147,55 Euro (7.7.25: 132,80 Euro, 6.7.26: 118,04 Euro) schließt. Kommt es keiner vorzeitigen Fälligkeit, ist am finalen Bewertungstag nur noch die Barriere relevant für die Rückzahlung. Wird sie unterschritten, erfolgt die Lieferung von 6 Aktien (plus 0,7773 Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon überzeugt ist, dass bei Merck zunächst alle schlechten Nachrichten im Kurs eingepreist sind und daher zumindest von einer Seitwärtsbewegung ausgeht, wählt den Sicherheitspuffer nach individueller Risikobereitschaft und Anlagehorizont.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Anlageprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen