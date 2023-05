Merck & Co.: Starkes Krebs- und Impfgeschäft sorgt für die Erhöhung der Jahresprognose!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

Symbol: MRK ISIN: US58933Y1055

Rückblick: Der US-Pharmakonzern bietet ein breites Sortiment an neuartigen Medikamenten und Impfstoffen an. Merck ist global aufgestellt und forscht intensiv an neuen Medikamenten. In den ersten Monaten des heurigen Jahres sahen wir eine Seitwärtsbewegung der Merck-Papiere. In den letzten Wochen klarte sich das Chartbild dann auf. Die Kurse konnten sich oberhalb der 20-Tagelinie etablieren.

Meinung: Merck kann den schwindenden Umsatz mit seinem Covid-Medikament Lagevrio besser abfedern als gedacht. Ein starkes Krebsgeschäft und eine kräftig angezogene Nachfrage nach der HPV-Impfung Gardasil sorgten bei den Amerikanern für ein überraschend starkes erstes Quartal. Das Management erhöhte daraufhin vergangenen Donnerstag die Jahresprognose. Nach einem temporären Rücksetzer zur 50-Tagelinie ging es mit den Kursen wieder nach oben. Bei weiterer Stärke bietet sich die Eröffnung eines Long-Trades in der Big-Pharma-Aktie an.

Chart vom 01.05.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 116.34 USD

Setup: Den Long-Einstieg könnte man bei Kursen über dem Hoch der letzten Woche vornehmen. Die Position ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MRK

