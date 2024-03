Merck & Co.: KI-Revolution in der Pharmabranche!

Rückblick

Der Pharmakonzern bietet ein breites Sortiment an Medikamenten und Impfstoffen an. Merck ist global aufgestellt und forscht intensiv an neuen Wirkstoffen. Nach einer Seitwärtsbewegung im vergangenen Jahr sahen wir steigende Kurse. Auf diese Performancephase folgte ein Rücksetzer, welcher die Notierungen bis unter EMA-50 führte.

Merck & Co.-Aktie: Chart vom 18.03.2024, Kürzel: MRK, Kurs: 121.70 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die nachhaltige Rückeroberung der 50-Tagelinie wäre als bullisches Signal zu deuten.

Mögliches bärisches Szenario

Kurse unterhalb des letzten Pivot-Tiefs dürften den Abverkauf des Pharma-Papiers beschleunigen.

Meinung

Der KI-Hype könnte auch für einen Boom bei den Pharmawerten sorgen. Die Künstliche Intelligenz wird auch die Arzneimittelentwicklung beschleunigen und dafür sorgen, unerwünschte Nebenwirkungen möglichst zu vermeiden. Der Rücksetzer der Merck-Aktie in den Bereich des EMA-50 hat das Potential, den Bullen als Sprungbrett nach oben zu dienen. Bei weiterer Stärke könnte somit die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 307.56 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.34 Mrd. USD

Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch

Quellennachweis: –

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2024

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog „Journalistenprivileg“ nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von