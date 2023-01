Mercedes testet wichtigen Widerstand!

Der Aktienkurs der Mercedes Benz Group hat sich vom Supportbereich bei 50,81 Euro mit Kursgewinnen im Oktober 2022 und aktuell im Januar 2023 um 30 Prozent emporgearbeitet. Aktuell steht der Kernwiderstand bei 67,00 Euro vor der Überwindung.

Der Autokonzern Mercedes fängt an, sich vom Verbrennungsmotor zu verabschieden. Ab 2024 sollen die wichtigsten Motorenwerke in Deutschland, Rumänien und China mit der Massenproduktion von Batterien und Elektromotoren beginnen. Bis Mitte des Jahrzehnts soll die Hälfte aller Auslieferungen weltweit vollelektrisch oder mit Hybridantrieb erfolgen. Aktuell sind es rund 15 Prozent. Doch zuletzt mussten die Schwaben ausgerechnet in ihrem wichtigsten Markt China die Preise senken, um die eigenen Absatzziele zu erreichen. Am Ende des Jahrzehnts soll Mercedes-Benz zu einer vollelektrischen Automarke werden, aber nur dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. Weil der Autobauer mittelfristig weiter auf Hybridantriebe setzt, bleibt für Benziner und Diesel eine Hintertür offen.

Zum Chart

Die seit Mitte Februar 2022 andauernde Abwärtssequenz wurde Ende Oktober 2022 verlassen. Der Kurs legte um 31 Prozent zu und testet aktuell die Widerstandszone bei 67,00 Euro. Dieser Widerstand war in der jüngsten Vergangenheit schwer zu bezwingen. Kann er trotz allem überwunden werden, ist eine weitere Kurssteigerung bis zum Widerstand bei 75,89 Euro wahrscheinlich. Dies würde einem ungehebelten Kurspotenzial von 14 Prozent entsprechen. Sollte die Zinserhöhungsphase zu einer Rezession führen, erwartet das Management trotzdem eine Marge jenseits der 10 Prozent. CEO Källenius räumt aber ein, dass in Anbetracht der Krisen und Unwägbarkeiten eine Prognose erschwert wird. Die erwarteten KGVs bis in das Jahr 2025 liegen konstant um den Wert 5,5. Das senkt das Risiko eines Long Investments, auch wenn langfristig die Transformation hin zum autonomen Fahren und der Elektromobilität gestemmt werden muss. Im größten Automobilmarkt China müssen diese Marktanteile neu gewonnen werden.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

67,00 // 75,89 Euro

Unterstützungen:

60,86 // 56,57 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Mercedes Benz Group bis auf 75,89 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MD2SM7) überproportional mit einem Omega von 4,86 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 34 % und dem Ziel bei 75,89 Euro (1,54 Euro beim Optionsschein) bis zum 07.02.2023 ist eine Rendite von rund 73 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 59,33 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 47 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,55 zu 1, wenn bei 59,33 Euro (0,47 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD2SM7

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,84 – 0,89 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

62,00 Euro

Basiswert:

Mercedes-Benz Group AG

akt. Kurs Basiswert:

66,41 Euro

Laufzeit:

15.12.2023

Kursziel:

1,54 Euro

Omega:

4,86

Kurschance:

+ 73 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.