Mercedes-Benz Group - Folgt jetzt die nächste Aufwärtsbewegung?

Symbol: MBG ISIN: DE0007100000

Rückblick: Obwohl immer weniger Autos verkauft werden, verzeichnet die Automobilbranche Rekordgewinne. Die Halbleiterknappheit hat Mercedes-Benz dabei geschickt genutzt und mehr Luxusmodelle zu höheren Preisen gebaut. Nachdem sich die Aktie in den Monaten August bis Oktober eher seitwärts bewegt hatte, sahen wir im November den Befreiungsschlag in Form einer Powercandle. Auf diese starke Bewegung folgte die Konsolidierung, bevor das Mercedes-Benz-Papier nach dem Test des EMA-50 den Weg nach Norden weiter fortsetzen konnte.

Meinung: Mercedes-Benz ist eine Klasse für sich. Das Unternehmen belegt mit 56,1 Milliarden USD den achten Rang der wertvollsten Marken der Welt. Damit dies auch weiterhin so bleibt, hat der Autobauer die Führungsriege erst kürzlich an mehreren Stellen verjüngt. Charttechnisch sehen wir gerade einen Pullback in Richtung des EMA-20. Die Kerzen der letzten Tage bilden dabei die Unterstützungslinie. Es ist gut möglich, dass wir in Kürze ein Kaufsignal bekommen.

Chart vom 18.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 67.51 EUR

Setup: Wenn die Mercedes-Benz-Aktie wieder Stärke zeigen sollte, bietet sich die Eröffnung einer Long-Position an. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der Kerzen der letzten Tage absichern.

Meine Meinung zur Mercedes-Benz Group ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MBG

