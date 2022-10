Mercedes-Benz: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Seitdem die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) im Zuge ihrer seit Monaten andauernden Seitwärtsbewegung zwischen 50 Euro und 61 Euro am 11.10.22 bei 50,65 Euro den unteren Rand der Tradingrange angesteuert hat, geht es mit dem Aktienkurs wegen der gestiegenen Verkaufszahlen im dritten Quartal wieder deutlich nach oben.

In den neuesten Analysen bekräftigten Experten ihre Kaufempfehlungen für die Premium-Autobauer-Aktie und somit auch für die Mercedes-Benz-Aktie mit Kurszielen von bis zu 91 Euro (RBC Capital Markets). Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 57,80 Euro gehandelt wurde, in den nächsten Wochen die lange beibehaltene Handelsspanne nach oben hin verlassen und danach zumindest auf 63 Euro zulegen, wo sie zuletzt im Juni 2022 notierte, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 60 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis 60 Euro, Bewertungstag 14.12.22, BV 0,1, ISIN: DE000HG2TXS4, wurde beim Mercedes Benz-Aktienkurs von 57,80 Euro mit 0,26 – 0,27 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten vier Wochen der Anstieg auf 63 Euro, dann wird sich der handelbare Preis auf den inneren Wert des Calls bei 0,44 Euro (+63 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,00 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HC0ZST7, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 57,80 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro taxiert.

Wenn die Mercedes Benz-Aktie in nächster Zeit auf 63 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,00 Euro (+104 Prozent) erhöhen – sofern die Mercedes Benz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,091 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,091 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH8U063, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 57,80 Euro mit 0,80 – 0,81 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Mercedes Benz-Aktie auf 63 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,29 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek