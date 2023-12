Mercedes-Benz: Bearishe Tradingchance mit (Turbo)-Puts

Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) konnte sich nach ihrem kräftigen Kursrückgang, der am 31.10.23 bei 55,08 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt fand, in den vergangenen Wochen wieder stabilisieren. Mittlerweile kratzt der Aktienkurs mit 59,80 Euro bereits wieder an der 60-Euro-Marke.

Obwohl Experten in neuen Analysen die Mercedes-Benz-Aktie mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfehlen, könnte für risikobereite Anleger, die von einer baldigen Beendigung der Kurserholung ausgehen, ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.

Put-Optionsschein mit Strike bei 60 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis 67 Euro, Bewertungstag 15.3.24, BV 0,1, ISIN: DE000DW1MT05, wurde beim Mercedes Benz-Aktienkurs von 59,80 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro gehandelt.

Gibt der Aktienkurs in spätestens einem Monat wieder auf sein Jahrestief bei 55 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis auf den inneren Wert des Puts auf etwa 0,58 Euro (+107 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 64,493 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,493 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL8XGF1, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 59,80 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro taxiert.

Wenn die Mercedes Benz-Aktie in nächster Zeit auf 55 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 0,94 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die Mercedes-Benz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 66,992 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,992 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HD08JK7, wurde beim Mercedes-Benz-Kurs von 59,80 Euro mit 0,74 – 0,75 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Mercedes-Benz-Aktie auf 55 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,19 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek