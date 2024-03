Mercedes-Benz-Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Mercedes-Benz ist extrem nach oben ausgebrochen. Am Dienstag ging es zwar nur um 0,03 % nach oben. Allerdings ist der Titel in den vergangenen Wochen am Ende nur auf das Niveau zurückgekommen, das die Aktie im Spätsommer vergangenen Jahres verlassen hatte. Mercedes-Benz hat sich in den vergangenen Wochen mit Blick auf die eigenen guten Zahlen nach oben durchgekämpft.

Die Aktie ist auf Basis der Zahlen von 2203 mit einem KGV von nun 4,7 weiterhin günstig bis sehr günstig. Das haben auch die Analysten erkannt. Mercedes-Benz ist eine der wenigen Aktien, die aktuell mit wieder höheren Kurszielen belegt wird.

Mercedes-Benz: Fast 15 %

Die Aktie ist in den vergangenen Wochen von den Analysten auf Kurschancen von aktuell noch 15 % wieder nach oben gehievt worden. Der Titel könnte sich bei gut 84 Euro einfinden, so die Prognose.

Ein Grund neben anderen bleibt auch die aktuelle Dividendenrendite. Die liegt bei mehr als 7 % – das ist erstaunlich viel!

