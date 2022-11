Mercado Libre: Aktie vor großem Kaufsignal?

von Manfred Ries

Montag, 7. November 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenstart hin interessant – die …

...Emerging Markets! Heute gilt mein Blick dem Basiswert MercadoLibre Inc. (WKN: A0MYNP). Der Aktienkurs überzeugte am vergangenen Freitag mit einem Plus von 7,8 Prozent! Zu Wochenbeginn behaupten sich die Papiere. Kurs der MercadoLibre-Aktie am Montag, 7. November 2022 (17:00 MEZ) an der Börse in New York: 949,00 USD (+1,1%).

Die Company. Die MercadoLibre S.A. ist ein 1999 gegründetes multinationales Unternehmen im Bereich E-Commerce mit Firmensitz in Argentinien. Der Konzern konzentriert sich auf das Betreiben von Auktions- und Kleinanzeigenportalen nach Vorbild von EBay, mit dem es seit 2001 offiziell kooperiert.

Die Ausgangslage. Die Kurse der MercadoLibre Inc. haben im bisherigen Monatsverlauf ihre 200-Tagelinie erfolgreich nach oben durchstoßen – und dabei gleich noch die Abwärtstrendlinie (A). Die vergangenen drei Monate waren von hoher Volatilität gekennzeichnet; davon zeugen die vergleichsweise kleinen Kerzenkörper mit ihren hohen, oberen und unteren Striche (»Dochte«). Nach der Bodenbildungsformation ~580 USD (Juni/Juli 2022) spekulieren Chartisten nun aufgrund der Ausgangslage auf eine Konsolidierungs-Fortsetzungsformation. Dies spräche grundsätzlich für ein Fortschreiben der positiven Kursbewegung.

Der Ausblick. Der Bereich ~800/850 USD gilt als engmaschiger Support. Gepaart mit einer aktuell noch immer leicht überverkauften Marktsituation könnte sich eine weitere Stabilisierung anbahnen. Mehr noch: die 200-Tagelinie (~919,60 USD) dürfte bald schon ihren fallenden Verlauf beenden und die Kursmarke ~900 USD als Unterstützung verstärken. Als Support gesellt sich die 21-Tagelinie (852,25 USD) hinzu. Chartisten haben nun die »magische« 1000-USD-Preislinie im Visier: ein Break out nach oben dürfte die Nachfrage verstärken und wäre damit positiv zu bewerten – und die Chance auf einen Break out ist gegeben.

Doch Achtung: MercadoLibre ist und bleibt aber ein spannendes Emerging-Market-Papier! Aber hoch interessant für die Watch List – für den Fall eines überzeugenden Break outs über die 1000-USD-Kursmarke.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Wochenauftakt – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch in Südamerika!

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.