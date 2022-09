MercadoLibre: Abwartende Haltung nach Fehlausbruch

von Manfred Ries

Montag, 5. September 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenstart hin interessant: …

...die Emerging Markets! Konkret: es geht es heute um den Basiswert MercadoLibre Inc. (WKN: ADMYNP) aus Argentinien. Im August noch waren die Papiere heiß begehrt. Die Gewinne des Vormonats aber wurden zum größten Teil wieder abgegeben und die Anleger zeigen sich aktuell verunsichert wie es weitergeht. Die MercadoLibre-Aktie am Montag, 5. August 2022 am Handelsplatz New York: 855,91 USD (-0,3%).

Die Company. Die MercadoLibre S.A. ist ein 1999 gegründetes multinationales Unternehmen im Bereich E-Commerce mit Firmensitz in Argentinien. Der Konzern konzentriert sich auf das Betreiben von Auktions- und Kleinanzeigenportalen nach Vorbild von EBay, mit dem es seit 2001 offiziell kooperiert.

Die Ausgangslage. Die Kurse der MercadoLibre Inc. befindet sich in einem intakten Abwärtstrend. Dieser wird auch von der fallenden 200-Tagelinie untermalt. Im August präsentierte sich das Papier sehr fest und bewirkte einen Ausbruch über die 1000er-Preislinie. In der zweiten Augusthälfte jedoch drehte der Trend und die Notierungen fielen Anfang September bis auf 812,46 USD zurück. Damit gilt die 1000-USD-Marke erneut als harter Widerstand nach oben; knapp unterhalb davon verläuft der MA(200) als zusätzliche Hürde.

Der Ausblick. Der Bereich ~800/850 USD gilt als engmaschiger Support. Gepaart mit einer aktuell leicht überverkauften Marktsituation könnte sich eine weitere Stabilisierung einstellen. Dies aber ändert nichts am vorherrschenden Trend, der abwärtsgerichtet verläuft. Im kurzfristigen Zeitfenster hat nun auch die 21-Tagelinie (im obigen Monatschart nicht ersichtlich) nach Süden gedreht und signalisiert damit den Beginn eines kurzfristigen Abwärtstrends. Long-Investments drängen sich also im aktuellen Umfeld nicht wirklich auf. MercadoLibre ist und bleibt aber ein spannendes Emerging-Market-Papier für die Watch List – für den Fall eines überzeugenden Break outs über die 1000-USD-Kursmarke.

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.