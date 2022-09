Meine Gespräche mit Vorständen auf dem Hamburger Investorentag 2022

Ende August fand der 8. Hamburger Investorentag der Montega AG und Privatbank Donner & Reuschel statt. Ich hatte dort wieder die Möglichkeit, mit zahlreichen Vorständen zu sprechen. Details zu den einzelnen Gesprächen hatte ich bereits in den letzten Wochen veröffentlicht.

va-Q-tec CFO Stefan Döhmen

Wir sprachen über die Geschäftsentwicklung seiner Vakuum-Isolationen. Böhmen gab ganz klar zu, dass die Kursentwicklung in der Corona-Pandemie von 7 auf 44 Euro eine Übertreibung nach oben darstellt. Doch genauso sei der Kursverfall unter 13 Euro nun ebenfalls eine Übertreibung, diesmal eben nach unten.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/mein-gespr%C3%A4ch-mit-va-q-tec-cfo-stefan-d%C3%B6hmen-stephan-heibel/

Rock Tech Lithium Gründer und Vorstand Dirk Harbecke

Sehr spannend. Mit aktuell einer Marktkapitalisierung von 183 Mio. Euro ist es schwer, das Unternehmen zu bewerten. Gelingt es, wird das Unternehmen zu einem wesentlichen Zulieferer der Automobilindustrie aufsteigen. Die Aktie würde sich vervielfachen. Doch wie so häufig bei hohen Gewinnchancen ist das Risiko ebenfalls groß: Niemand kann mit Gewissheit vorhersagen, ob sämtliche Zulassungen erteilt werden und ob die Fabrik am Ende auch so funktioniert wie beabsichtigt. Die Kostenplanung ist also schlüssig, aber mit vielen Risiken behaftet.

In jedem Fall lohnt es sich, das Unternehmen im Auge zu behalten.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/im-gespr%C3%A4ch-mit-rock-tech-lithium-gr%C3%BCnder-und-vorstand-stephan-heibel/

2G Energy CFO Friedrich Pehle

CFO Friedrich Pehle sprach ich bereits vor drei Jahren. Damals berichtete er mir voller Enthusiasmus, wie die Werkstattfertigung der Blockheizkraftwerkle aus seinem Haus auf Fließfertigung umgestellt werden solle. Heute konnte er mir stolz von der erfolgreichen Umsetzung berichten: 40% Zeiteinsparung, weniger Kosten, mehr Flexibilität durch Anpassung der Arbeitszeiten, größere Fertigungskapazität, mehr Eigenverantwortung durch klar abgegrenzte Arbeitsbereiche, etc.

15% Wachstum werden mit einem KGV 23e von 22 bewertet, das ist günstig. Das Unternehmen spielt in einem attraktiven Markt und hat Kunden, die sich ihre Energieversorgung sichern wollen. Nicht die großen Stromversorger, sondern dezentrale Einheiten, Unternehmen und Wohnprojekte.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/gespr%C3%A4ch-mit-2g-energy-cfo-friedrich-pehle-stephan-heibel/

PSI Software CEO Dr. Harald Schrimp und IR-Chef Karsten Pirschte

Es gibt viel zu tun, aber die Kunden haben kein Geld. So könnte man die Situation für den Software Entwickler des deutschen Stromnetzes bezeichnen.

Die Software von PSI könnte die Stromverteilung effizienter gestalten. Gerne würde er auch in die Stromversorgung der Wärmepumpen eingreifen. Gute Ideen, die von den Energieversorgern umgesetzt werden sollten.

PSI ist günstig bewertet. Mag sein, dass es kurz- und mittelfristig noch turbulent in der Geschäftsentwicklung bleibt. Doch langfristig gefällt mir das Geschäft und die Aktie sehr gut.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/im-gespr%C3%A4ch-mit-psi-software-ceo-und-ir-chef-stephan-heibel/

Mobotix CFO Klaus Kiener und CEO Thomas Lausten

CEO Lausten und CFO Kiener konnten mir die Problematik der Chip-Knappheit anschaulich erläutern. Mobotix bietet Kamerasysteme im High-End Bereich an: Indoor, Outdoor sowie Thermal, also Wärmekameras. Das Besondere an den Kameras von Mobotix: Die Bilderkennungslogik ist in der Kamera abgelegt, so dass dieses System auch funktioniert, wenn keine Verbindung zum Internet besteht. Mit diesem besonderen Sicherheitsmerkmal kann sich Mobotix von den Anbietern günstiger Kamerasysteme abheben.

Mobotix besticht in meinen Augen durch den hohen Qualitätsanspruch. Allerdings übernehmen immer mehr die günstigen Wettbewerber viele Aufgaben, wo die hohen Ansprüche eben nicht notwendig sind. Mobotix versucht nun, die eigene Lösung für den Massenmarkt anzupassen. Das ist spannend und interessant.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/im-gespr%C3%A4ch-mit-mobotix-cfo-klaus-kiener-und-ceo-thomas-heibel/

Dräger CFO Gert-Hartwig Lescow

Sicherheit und Verlässlichkeit wird groß geschrieben bei Dräger. Kein Wunder, denn zwei Drittel des Umsatzes wird mit Geräten für die Intensivmedizin gemacht. Sie erinnern sich sicherlich an die 10.000 Beatmungsgeräte von Dräger, die von der Bundesregierung während der Corona-Pandemie bestellt wurden. Abgenommen wurden letztlich nur wenige Tausend, die Bundesregierung trat später von der Bestellung zurück und ermöglichte es Dräger somit, die dringend benötigten Beatmungsgeräte in andere Teile der Welt zu liefern.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/im-gespr%C3%A4ch-mit-dr%C3%A4ger-cfo-gert-hartwig-lescow-stephan-heibel/

Mountain Alliance Beteiligungsgesellschaft von Daniel Wild

Der Unternehmensgründer hat ein attraktives Portfolio von rund 20 Beteiligungen zusammen gestellt, die in den Bereichen Gesundheit, Arbeit, Leben und Infrastruktur unterwegs sind. Alle Beteiligungen sind profitabel oder kurz vor dem Break Even. Ich konnte mit Daniel Wild über einige Beteiligungen sprechen.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/mountain-alliance-mit-profitablen-beteiligungen-stephan-heibel/

home24 CFO Philipp Steinhäuser

Im Gespräch mit CFO Philipp Steinhäuser lernte ich, dass der Corona-Effekt im Online-Handel derzeit wieder egalisiert wird. Für home24 bedeutet dies, dass die Nachfrage durch Corona nicht etwa eine Wachstumsbeschleunigung bedeutete, sondern eine Sonderkonjunktur, so etwas wie ein Einmaleffekt, der sich jedoch nicht wiederholt.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/im-gespr%C3%A4ch-mit-home24-cfo-philipp-steinh%C3%A4user-stephan-heibel/

HHLA CFO Dr. Roland Lappin, Finanzvorstand der Hamburger Hafen & Logistik AG

1,55 Mrd. Euro Jahresumsatz werden mit einer Marktkapitalisierung von 860 Mio. Euro bewertet. Das KGV steht bei 13, die Dividendenrendite wird bei 4,2% erwartet. Ich würde sagen, die Aktie hat ein günstiges Bewertungsniveau erreicht. Allerdings ist eine Logistik-Aktie vor dem Hintergrund des drohenden konjunkturellen Abschwungs sicherlich nicht die erste Wahl für Anleger, die mit dem Trend schwimmen möchten. Lediglich antizyklische Investoren können sich derzeit die HHLA anschauen und abschätzen, ob sie im Zweifel die Schmerzen weiterer – in meinen Augen vorübergehender – Kursverluste ertragen können.

Details und meine Video-Einschätzung gibt es unter https://www.linkedin.com/pulse/im-gespr%C3%A4ch-mit-hhla-cfo-dr-roland-lappin-der-hamburger-heibel/