Meilenstein erreicht: Gratomic beginnt kommerzielle Kommissionierung der Graphitmine Aukam!

Meilenstein erreicht: Die kanadische Gratomic Inc. (TSXV GRAT / WKN A2PWQP) beginnt die kommerzielle Kommissionierung auf ihrer Graphitmine Aukam in Namibia! Im ersten Schritt sollen 100 Tonnen Produkt vorbereitet werden, die potenzielle Kunden dann in wertschöpfenden Anwendungen einsetzen können.



Damit ist Gratomic mit Aukam dem vorrangigen Ziel der Produktentwicklung, zu einem der ersten Projekte weltweit zu werden, das erfolgreich in großem Maßstab Adergraphit für die Anodenproduktion liefert, einen entscheidenden Schritt nähergekommen! Dabei war dem Unternehmen auch Partner Graphex Technologies behilflich, der durch unabhängige Tests die Eignung des Adergraphits und dessen Graphitisierungsgrad als Anodeneinschluss nachweisen konnte.



Letzter Schritt vor Vollbetrieb



Jetzt, in den kommenden vier bis sechs Monaten, steht für Gratomic erst einmal die Kalibrierung der Verarbeitungsanlage Aukam an. Dabei geht es um ein Verarbeitungsvolumen, das groß genug ist, die Spezifikationen der Endnutzer exakt zu erfüllen. Dies ist dann der letzte Schritt, bevor die Anlage in den Vollbetrieb geht!



Sobald der erfolgt ist, wird Gratomic sich darum kümmern, die Kosten genauer einzustellen, sodass das beste Ergebnisse für alle Beteiligten erzielt werden. Zur Optimierung der Kostenstruktur gehört beispielweise auch, dass eine Solarstromanlage auf dem Standort Aukam errichtet wird. Damit sollten einerseits die Gesamtenergiekosten gesenkt aber auch der ESG-Fußabdruck reduziert werden.



Das Unternehmen teilt zudem mit, dass man vor Kurzem einen renommierten Handelsvertreter in Europa engagiert hat, der das Material, das nicht für die Anodenherstellung / den Batteriesektor geeignet ist, über die Betriebsdauer der Aukam-Mine hinweg verkaufen soll.



Zudem betont Gratomic die hervorragende Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch die Regierung Namibias. Das Unternehmen erklärt zudem seine Unterstützung für die vor Kurzem erfolgten Gesetzesänderungen, die die Ausfuhr nicht verarbeiteter kritischer Minerale untersagen. Es sei wichtig, dass Minenunternehmen eine möglichst hohe Wertschöpfung innerhalb des Landes erzielten, so Gratomic.



Arno Brand, CEO von Gratomic, ist verständlicherweise begeistert: „Es ist wirklich unglaublich, dass wir in der Lage waren, diese enorme Leistung für das Unternehmen zu erbringen. Es hat in den letzten 18 Monaten sehr unter den schwierigen Marktbedingungen gelitten. Dennoch waren wir entschlossen, trotz aller Herausforderungen unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Sie, verehrte Aktionäre, haben uns mit Ihrer Unterstützung die notwendigen Mittel gegeben, um unsere Ziele zu erreichen. Wir sind Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung zu Dank verpflichtet und fühlen uns geehrt, dass Sie uns helfen, unsere Vision zu verwirklichen.“



Fazit: Gratomic hat mit dem Beginn der Kommissionierung der Aukam-Anlagen eine große Hürde genommen und ist nun nur noch wenige Monate vom kommerziellen Vollbetrieb entfernt. Das ist zweifelsohne eine großartige Leistung, zumal diese sogar noch innerhalb des angekündigten Zeitraums erreicht wurde. Das ist in der Bergbaubranche eher nicht die Regel. Wir sind jetzt gespannt auf die weitere Entwicklung – und deren Tempo – und werden natürlich weiter über diese spannende, aber auch hoch riskante Spekulation berichten.



Zur Erinnerung: Gratomic hat bislang keine PEA (Preliminary Economic Analysis), vorläufige Machbarkeitsstudie oder Machbarkeitsstudie zu Aukam durchgeführt. Das Unternehmen plant seine Aktivitäten vor allem auf Basis historischer Daten und eigener Untersuchungs- und Bohrergebnisse, die immer wieder hochgradiges Graphit nachweisen, hat aber bislang weder Ressourcen noch Reserven gemäß kanadischer Standards auf der Aukam-Liegenschaft nachgewiesen.





