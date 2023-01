Meilenstein: Umweltgenehmigung für Allkem-Lithiumprojekt James Bay erteilt

Weitere Suchergebnisse zu "Q2 Metals":

Wichtige Neuigkeiten für die Region James Bay: Wie jetzt bekannt wurde, hat das Ministerium für Umwelt und Klimawandel grünes Licht für das Lithiumminenprojekt James Bay gegeben, wenn auch unter der Auflage, dass das Projekt über seine gesamte Betriebsdauer unter Aufsicht steht. Das James Bay-Projekt liegt rund 100 Kilometer östlich von James Bay und befindet sich im Besitz des Lithiumkonzerns Allkem (WKN A3C8Z7).





Lithium-Ionen-Batterie in einem Elektromotor; Quelle: Depositphotos



Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, hat der zuständige Minister auf Basis des Environmental Assessment Report (Bericht zur Umweltverträglichkeit) entschieden, dass die für das Projekt vorgesehenen Maßnahmen zur Abmilderung der Umweltauswirkungen des Projekts einen nachhaltigen Weg für dessen Durchführung bieten. Das Ministerium legte aber rechtlich verbindliche Bedingungen fest, die die Allkem-Tochter Galaxy Lithium (Canada) Inc. über die Betriebsdauer des Projekts hinweg erfüllen muss.



Dazu gehören Maßnahmen zum Schutz von Fischen und deren Lebensräumen, Zugvögeln und bedrohten Vogelarten, von Feuchtgebieten, Waldkaribus und gefährdeten Fledermäusen. Darüber hinaus müssen die Gesundheit der Cree, die derzeitige Nutzung des Landes und der Ressourcen für traditionelle Zwecke durch die Cree und zahlreiche andere Faktoren beachtet werden. Das Projekt unterliegt zudem noch der Bewertung durch das Environmental and Social Impact Review Committee der Provinzregierung. Deren Prüfverfahren läuft allerdings noch.



Allkem möchte auf dem Projektgebiet eine Tagebaumine und eine Konzentratoranlage errichten, sowie Lagerbereiche für Abraum, Deckschichtmaterial und Erz und die zugehörige Infrastruktur. Geplant ist eine durchschnittliche Produktion von 5.480 Tonnen pro Jahr bei einer geschätzten Betriebsdauer von 15 bis 20 Jahren. Die Machbarkeitsstudie zum James Bay-Projekt geht dabei von einem Nettobarwert von 1,42 Mrd. USD aus (bei einer Abzinsung von 8%), einem internen Zinsfuß (Internal Rate of Return) von 45,8% und einer Amortisierungsdauer von 2,4 Jahren.



Die Umweltgenehmigung durch das Ministerium ist natürlich von großer Bedeutung für Allkem und ein wichtiger Fortschritt. Sie ist aber unserer Ansicht nach auch ein positives Signal für die in der Region James Bay vertretenen Juniors wie Patriot Battery Metals, Li-FT Power oder die vor Kurzem mit der Übernahme des Lithiumprojekts Mia dort eingestiegene Q2 Metals (WKN A3D4CR / TSXV QTWO) – bis vor Kurzem Queensland Gold Hills. Denn die Chancen, dass Lithiumprojekte, auf denen ökonomische Vorkommen des Batteriemetalls nachgewiesen werden, zukünftig auch in Betrieb gehen können, sind mit der Entscheidung des Ministers unserer Einschätzung nach klar gestiegen.







