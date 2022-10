Mehr als 50 Prozent der Rohstoffnachfrage kommt aus China

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt verursacht gerade Sorgen. Die Wirtschaft anderer Schwellenländer soll stärker wachsen

Viele Stimmen gehen davon aus, dass China in Kürze ein bedeutendes Konjunkturpaket anstoßen wird. In den Jahren 2015 und 2016, als die chinesische Wirtschaft schwächelte, wurden enorme Stimulierungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Für viele Rohstoffunternehmen ist die Nachfrage Chinas ein wichtiger Faktor. Laut der neuesten Prognose der Weltbank wird Chinas Wirtschaft nur noch um 2,8 Prozent wachsen. Andere aufstrebende Volkswirtschaften wie Vietnam, Malaysia, Indonesien oder die Philippinen werden das erste Mal seit 1990 wohl stärker wachsen als das Reich der Mitte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) dagegen ist optimistischer und geht von einem Wachstum beim chinesischen Bruttoinlandsprodukt von 3,3 Prozent aus. In der jüngsten Rede sprach Chinas Präsident Xi Jinping davon, dass das BIP bis 2035 in einem „riesigen neuen Sprung“ auf das Niveau eines mittelentwickelten Landes steigen wird – was wohl eine Verdoppelung des BIP bedeutet. Wichtige Konjunkturdaten wurden verschoben, was aufhorchen ließ. Von einer Abkehr der strengen Null-Covid-Politik hörte man dagegen nichts. Denn diese und die aktuelle Immobilienkrise in China machen der Wirtschaft zu schaffen.





So rechnet die chinesische Regierung also damit, dass sich die Wirtschaft auf Erholungskurs befindet. Zwar werden die angestrebten Wachstumsziele von 5,5 Prozent nicht erreicht werden, aber immerhin prognostizieren auch Experten ein Wachstum von zirka 3,5 Prozent. China wird sich weiter entwickeln, wenn auch langsamer, dazu kommt das Wachstum in anderen Schwellenländern. Rohstoffe wie beispielsweise Kupfer, einerseits konjunkturabhängig, aber andererseits profitierend von der Nachfrage der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität, sollten weiterhin gut nachgefragt werden. Damit auch Unternehmen wie Hannan Metals oder Kutcho Copper. Hannan Metals besitzt Kupfer-Silber- und Kupfer-Gold-Liegenschaften in Peru und gehört zu den größten Landbesitzern dort. Kutcho Copper freut sich über eine vielversprechende Machbarkeitsstudie für sein hochgradiges Kutcho-Projekt in British Columbia. Es enthält Kupfer und Zink.





