Mehr Sicherheit im Depot

Fast mustergültig ist der DAX an seiner Widerstandszone im Bereich von 15.500 Punkten abgeprallt. Allerdings nur fast, denn am Donnerstagmorgen sah es so aus, als hätte der Index noch genügend Schub, um sich oberhalb dieses Bereichs zu etablieren. Tatsächlich eröffnete er knapp über diesem Niveau, schloss dann aber noch am selben Tag wieder darunter und nahezu auf Tagestief. Der eigentliche Abverkauf kam am Freitag, den 13. Oktober. Das ist allerdings kein Grund abergläubisch zu werden, denn der Kursrutsch hatte handfeste Hintergründe. Die großpolitische Wetterlage, vor allem der Krieg in Israel, ließ die Anleger erst einmal an die Seitenlinie gehen. Nicht nur die Lage war unübersichtlich, es wurde und wird immer wieder über einen möglichen Kriegseintritt des Irans spekuliert. Mit dem aktuell in den medialen Hintergrund geratenen Ukraine-Krieg gibt es nun einen zweiten Kriegsherd, der nicht allzu weit von Europa entfernt ist. Mehr noch, der Palästinenserkonflikt wurde zuletzt auch auf den Straßen Europas mit zunehmender Schärfe ausgetragen.



Unabhängig von solchen Überlegungen ist Krieg der Inflationstreiber schlechthin. In dem Maße, wie sich die Einschätzung durchsetzt, dass auch dieser Krieg keine kurze Angelegenheit sein wird, kommt das Inflationsthema zurück auf die Tagesordnung. Vor allem werden sich die Notenbanken mit Lockerungen vor diesem Hintergrund noch schwerer tun als bislang schon.