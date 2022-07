Mehr Erfolg durch eine höhere Sichtbarkeit!

Jeder Unternehmer, der sich im Aufbauprozess befindet, weiß, wie wichtig Disziplin und Fleiß sind. Hat ein Entrepreneur diese Zeit erfolgreich bewältigt, muss er unbedingt dafür Sorgen tragen, dass das Unternehmen weiter wächst und eine deutliche Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit erhält. Dies ist nötig, damit Projekte und Konzepte über einen langen Zeitraum erfolgreich sein können und den eigenen Namen in immer höhere Sphären tragen. Matthius Hanna ist ein Experte im Bereich Medien und Marketing. Mit seiner Hilfe gelingt es jedem Unternehmer, eine bessere Sichtbarkeit und größere Reichweiten zu erzielen. Im folgenden Gastbeitrag erklärt Matthius Hanna, wie Unternehmer ihre persönliche Vision in die Tat umsetzen können und es schaffen, dauerhaft sichtbar und präsent zu sein.

Matthius Hanna hat selbst ein Unternehmen gegründet und leitet ein renommiertes Medienunternehmen als Geschäftsführer. Seine weitreichende Expertise hilft ihm dabei, intelligente und strategische Umsetzungen von verschiedensten Lösungen im Bereich des Unternehmenswachstums zu generieren. Zudem ist er ein Spezialist innerhalb des Online-Marketings. In nationalen und internationalen Medien wird regelmäßig über seine Kompetenz in Public Relations berichtet. Matthius Hanna hat den Anspruch, Unternehmen mit außergewöhnlichem Marketing zum Durchbruch zu verhelfen. Er steht dabei für die Prinzipien Mut, Wirkung und Erfolg - diese Bausteine sind seine Leitgedanken und werden innerhalb seiner Projekte authentisch, dynamisch und verantwortungsbewusst umgesetzt.

Mit der Zeit gehen



Die maximale Sichtbarkeit entsteht im 21. Jahrhundert nur, wenn es eine starke Präsenz in den sozialen Medien gibt. Bei Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Facebook und Co muss ein Auftritt vorhanden sein, der überzeugen kann und tiefgreifend in Erinnerung bleibt, wenn Kunden und Interessenten dauerhaft angelockt werden sollen. Gleichzeitig wird diese Form der Sichtbarkeit dazu führen, dass das Unternehmen attraktiv für neue Mitarbeiter, Partnerschaften und Kooperationen ist. Gerade die kommenden Generationen wachsen von Beginn an mit diesen Kanälen auf und orientieren sich auch in der Arbeitswelt stark an ihnen. Zusätzlich sollten Auftritte in lokalen und überregionalen Medien eingebaut werden, damit die Sichtbarkeit eine weitere Note verliehen bekommt. Auch TV-Auftritte und Werbekampagnen machen ein Unternehmen sichtbarer. Diese Maßnahmen erhöhen zunächst die Sichtbarkeit in der eigenen Region oder Stadt und können der Grundstock dafür sein, dass der Unternehmer später über diese Kreise hinaus bekannt wird.

Wer rastet, der rostet



Ein Unternehmen will wachsen - deshalb müssen Verantwortliche auf Ballhöhe sein und genau wissen, wie sich die Märkte und die Weltlage entwickeln und in welchen Bereichen in Kürze neue Chancen und Möglichkeiten entstehen werden. Ausruhen und sich ausklinken kann daher nicht infrage kommen, da ansonsten entscheidende Schritte und Momente nicht wahrgenommen werden. Läuft es gut, legt der weitsichtige und erfolgreiche Unternehmer noch eine Schippe drauf und krempelt die Ärmel erst recht hoch. Die Besten bleiben niemals stehen, sondern sind allzeit bereit, das Erreichte weiter auszubauen. Das gilt auch für das Thema Sichtbarkeit - sie zu erhöhen und immer weiter auszubauen, muss jeden Tag das Ziel sein und in die Tat umgesetzt werden. Nach einer erfolgreichen Werbe- oder Social-Media-Kampagne muss die nächste direkt nachgelegt und auf den Markt gebracht werden. Das Verweilen im Moment ist lediglich dann effektiv, wenn eine Bestandsaufnahme gemacht werden muss oder eine Evaluation der bisher getroffenen Entscheidungen erfolgen soll.

Kreativ sein und Neues wagen



Was im Alltag gilt, ist auch innerhalb der Arbeitswelt das oberste Gebot. Kreativität und Neuartigkeit sind ein elementare Bausteine, wenn es um eine gute und effektive Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens geht. Manchmal darf es auch ruhig, schrill und unkonventionell sein - schon früh fallen diese Personen auf und haben die Aufmerksamkeit inne. Wer sich ein Stückchen außerhalb der gültigen Normen bewegt, kann sich der Aufmerksamkeit der Gesellschaft sicher sein. Verbindet man diese Elemente mit der nötigen Seriosität und Ernsthaftigkeit eines kompetenten Unternehmers, ist ein riesiger Schritt in die Richtung einer effektiven Sichtbarkeit gelungen. Das Unternehmen setzt sich von der grauen Masse ab und erzielt genau die Wirkung, die es braucht, um attraktiv und interessant zu erscheinen. Die wesentlichen Elemente der Sichtbarkeit waren schon immer Authentizität, verbunden mit Kreativität. Sie bestimmen über die Reichweite und Erfolge, die in der Zukunft eingefahren werden können.

Ein Fazit

Matthius Hanna empfiehlt diese Tipps, die ihm selbst dabei geholfen haben, ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Mit seiner Hilfe kannst auch du als Unternehmer wachsen, deine gesteckten Ziele erreichen und deine gewünschten Erfolge einfahren. Unternehmer, die nach vorne schauen und immer einen Schritt weiter sind als ihre Konkurrenten, werden die Zukunft zu ihren Gunsten gestalten können und ihre Vorstellungen umsetzen!

