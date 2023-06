Mehr Elektroautos verlangen nach mehr Rohstoffen

Laut Prognosen könnte sich der Absatz von Elektrofahrzeugen in den kommenden fünf Jahren mehr als verdoppeln

Von dieser Entwicklung geht Bloomberg NEF aus. Vor allem steigen die Verkaufszahlen in China und in den USA. Noch sind aber viele Verbrenner unterwegs und es wird geschätzt, dass bis 2050 noch rund 30 Prozent der Fahrzeuge Diesel oder Benzin tanken. Um die angestrebten Klimaziele zu erreichen, sind also noch einige Anstrengungen notwendig. Doch es wird Einiges getan, Regierungen machen Geld locken und Unternehmen schließen Partnerschaften, um die Batterieproduktion effizienter zu machen. Batterien sollen schneller verfügbar sein, weil das Wachstum der Elektromobilität Marktprognosen übertrifft. Lieferengpässe gibt es bereits, etwa in der Photovoltaikbranche. Für die Herstellung sind Rohstoffe wie beispielsweise Lithium, Kobalt oder Nickel nötig. Beim Nickel arbeitet die LME (London Metal Exchange, Nickel mit 99,8 Prozent Reinheit wird dort gehandelt) an Reformplänen für den Handel mit Nickel. Es geht besonders um Schnellverfahren für die Zulassung neuer Nickelmarken. Nickel dient nicht nur für die Veredelung von Stahlprodukten, sondern ist ein essenzieller Bestandteil in den Batterien für Elektroautos.

Um grüne Technologien voranzutreiben, sind kritische Metalle auch ein wichtiges Thema. Seltene Erden werden in Elektromotoren, Brennstoffzellen oder Windkraftanlagen und anderen technischen Geräten verbaut. Seltene Erden sowie Lithium, Kobalt und Uran gibt es in den Projekten von US Critical Metals in Idaho und Montana. Nickel und Kobalt besitzt die Canada Nickel Company, etwa im Flaggschiffprojekt Crawford in Ontario. Auch in Sachen Kohlenstoffabscheidung und -speicherung arbeitet die Gesellschaft und kann so zur Energiewende beitragen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von US Critical Metals und der Canada Nickel Company.

