Megatrend Recycling: Aqua Metals, PureCycle Technologies, Casella Waste Systems Commercial Metals mit hohem Potenzial

Recycling ist nur eine Teilantwort auf entscheidende Zukunftsfragen. Mit dieser Teilantwort können gut aufgestellte Unternehmen jedoch in einem Markt operieren, der langfristiges Wachstum, hohe Nachfragesicherheit und attraktive Margen zugleich eröffnet. Welche Aktien können vom Megatrend Recycling profitieren?

Recycling von Rohstoffen wird zur Schicksalsfrage

Die Industrienationen sehen sich derzeit einem ganzen Korb voller Herausforderungen gegenüber. Infolge der Dekarbonisierungsbestrebungen muss die Energieversorgung neu organisiert werden. Doch es braucht mehr als „nur“ Windräder und Solarpanele. Der volatile Grünstrom muss gespeichert werden – riesige Batterieparks entstehen deshalb in Europa, Nordamerika und anderen Teilen der Welt. Gleichzeitig wächst der Marktanteil der Elektroautos rasant.

Für die Umwälzungen werden große Mengen an Rohstoffen benötigt. Lithium, Kobalt und Nickel für Batterien. Seltene Erden für Windräder. Kupfer für Leitungen, Stahl für eigentlich alles. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Dringend benötigte Rohstoffe sind nicht nur ökonomisch knapp und teuer, sondern auch geopolitisch heikel. Europa und Nordamerika streben eine Loslösung aus der Abhängigkeit von China an, das Märkte für Seltene Erden und andere Rohstoffe nahezu im Alleingang dominiert.

Natürlich braucht es für Rohstoffe der Zukunft neue Minen. Doch das allein wird nicht reichen. Recycling muss ein Baustein auf dem Weg hin zur sicheren und nachhaltigen Rohstoffversorgung sein. Davon können Unternehmen profitieren, die Rohstoffe recyceln und aufbereitet und in Industriequalität wieder verkaufen.

Diese Recyclingunternehmen müssen oft hohe technische Hürden nehmen. So ist etwa das Recycling von Seltenen Erden technisch aufwändig und nur mit wenigen Technologien wirtschaftlich darstellbar.

Recycling ist mehr als „Rohstoffe sparen“

Wer nun glaubt, Recycling sei im 21. Jahrhundert primär dazu da, kritische Rohstoffe auf nationaler Ebene einzusparen und so Lieferketten abzusichern, liegt falsch. Denn Recycling bedeutet noch weitaus mehr.

Regierungen und Unternehmen weltweit bemühen sich um Nachhaltigkeitsziele. Die Frage nach dem „Fußabdruck“ wird immer öfter zur Gretchenfrage für Konsumenten und Investoren. Recycling betrifft deshalb nicht nur kritische Rohstoffe, sondern fast alle Produktionsketten im industriellen Bereich. Im Bereich der Polymere etwa wächst hier gerade ein Multi-Milliarden-Dollar-Markt heran.

Und dieser Markt enthält noch eine zusätzliche Komponente: Waste Management. Privathaushalte, Unternehmen und kommunale Gebietskörperschaften beauftragen spezialisierte Unternehmen mit dem Sammlung, Abtransport und Recycling von Müll. Die „Müllabfuhr 2.0“ sorgt nicht nur dafür, dass die Straßen sauber sind, sondern führt den recycelten Müll auch wieder den Beschaffungsmärkten zu.

Gefragt sind Lösungen, die wirtschaftlich wettbewerbsfähig, ökologisch vorteilhaft und für Kunden leicht (am besten ohne jegliche Veränderung oder Qualitätsminderung) umsetzbar sind.

Mit Recycling Aktien vom Megatrend profitieren

Recycling ist ein Megatrend, der noch für Jahrzehnte anhalten dürfte. Die regulatorischen Auflagen, das Umweltbewusstsein der Konsumenten und die ESG-Anforderungen der Investoren treiben die Nachfrage nach recycelten und damit „sauberen“ Materialien absehbar immer weiter an.

Dieser übergeordnete und weltweit ablaufende Trend spricht für einen Blick auf Aktien von Unternehmen, die sich auf Recycling spezialisiert haben. Wir stellen in den nächsten Abschnitten einige Unternehmen vor, die herausragende Recylingtechnologien entwickeln oder über eine starke Marktposition verfügen und deren Aktien deshalb in den kommenden Jahren vom Trend zum Recycling profitieren könnten.

Ionic Rare Earths (WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341)

Ionic Rare Earths (WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341, Ticker: IXRRF) entwickelt das Seltenerdprojekt Makuutu in Uganda in Richtung Produktion und will schon bald Seltenerdmetalle an Kunden ausliefern. Eine Tochtergesellschaft des Unternehmens in Belfast – Ionic Technologies – arbeitet derweil an der Entwicklung von Recyclinglösungen. Ionic Technologies geht auf ein Spin-Out der Queen´s University von Belfast zurück und bezeichnet sich als weltweit führend im Recycling von Permanentmagneten zur Rückgewinnung von Seltenen Erden. Die skalierbare Technologie ermöglicht das Recycling und die Veredelung einzelner Seltenerden aus verbrauchten Permanentmagneten – und zwar unabhängig von der Qualität des Ausgangsmaterials und seiner Zusammensetzung. Die britische Regierung hat den Bau einer mittlerweile in Betrieb befindlichen Demonstrationsanlage mit 1,72 Mio. GBO gefördert.

Aqua Metals (WKN: A14X9L, ISIN: US03837J1016)

Aqua Metals (WKN: A14X9L, ISIN: US03837J1016) entwickelt wasserbasierte Recyclinglösungen für Blei- und Lithium-Ionen-Batterien. So wurde mit dem AquaRefining-Verfahren eine Technologie für das Metallrecycling entwickelt, bei der ein sauberer, geschlossener Kreislauf zur Herstellung von hochreinem Metall hergestellt wird. Dadurch soll u.a. die sauberste und kosteneffizienteste Recyclinglösung für Lithium-Ionen-Batterien entstehen. Das 2014 gegründete Small Cap aus Reno im US-Bundesstaat Nevada könnte in den kommenden Jahren die Gewinnschwelle erreichen. Ende Januar erhielt Aqua Metals finanzielle Unterstützung in Form von Steuererleichterungen durch das Nevada Governor’s Office of Economic Development (GOED) im Umfang von 2,2 Mio. USD.

PureCycle Technologies (WKN: A2QPLB, ISIN: US74623V1035)

PureCycle Technologies (WKN: A2QPLB, ISIN: US74623V1035) hat sich der „nachhaltigen Plastikrevolution“ verschrieben. Das 2015 in Orland gegründete Unternehmen hat sich auf das Recycling von Polypropylen-Kunststoffabfällen zu neuwertigem Kunststoff spezialisiert. Das Recycling von Polypropylenabfällen zu neuem Polymer umfasst dabei zwei Schritte: Die Vorverarbeitung der Rohstoffe und die Verwendung der Technologie zur Reinigung. Mit einem patentierten Recyclingverfahren trennt PureCycle Farbe, Geruch und Verunreinigungen aus dem Kunststoffabfall-Rohstoff, um ihn in hochreines recyceltes (UPR) Harz umzuwandeln. Das MidCap will auf diesem Weg recyceltes Polypropylen in großem Maßstab für Unternehmen zugänglich machen, die ein nachhaltiges, recyceltes Harz nachfragen.

Casella Waste Systems (WKN: 910249, ISIN: US1474481041)

Casella Waste Systems (WKN: 910249, ISIN: US1474481041) ist ein US- amerikanisches Abfallentsorgungsunternehmen, mit einer umfangreichen Infrastruktur von Recycling-, Sammel-, Bio- und Entsorgungsstandorten. Das in Rutland im US-Bundesstaat Vermont ansässige Unternehmen betreibt Umschlag-, Deponie-, Verarbeitungs- und Recyclinganlagen. Casella Waste Systems bezeichnet sich als führend in Forschung und Entwicklung für die nächste Generation von Recycling-Technologien und bei innovativen Recycling-Programmen, die das Recycling für die einfacher machen sollen. Zero-Sort etwa ist ein Recyclingprozess, der bereits an der Mülltonne ansetzt: Anwender müssen recycelbares Material nicht sortieren.

Commercial Metals (WKN: 855786, ISIN: US2017231034)

Egal ob im AT&T Stadion in Dallas oder im Pentagon: Produkte von Commercial Metals (WKN: 855786, ISIN: US2017231034) sind in zahllosen Gebäuden und in Infrastruktur verbaut. Das 1915 gegründete und in Irving in Texas ansässige Unternehmen verkauft zu 100 % recycelten Stahl. Diesen stellt Commercial Metals aus mehr als 18 Mrd. Pfund Metallschrott pro Jahr her. Bei der Herstellung werden 82 % weniger Energie verbraucht als bei der traditionellen Stahlerzeugung, die CO2-Emissionen pro Tonne Stahl liegen 64 % niedriger. Commercial Metals betreibt in Nordamerika und Europa (Polen) ein Netzwerk von Recyclinganlagen, Stahlwerken und Verarbeitungsbetrieben und könnte in Zukunft insbesondere von einer Prämie auf grünen Stahl profitieren.

LKQ (WKN: 254570, ISIN: US5018892084)

LKQ (WKN: 254570, ISIN: US5018892084) hat sich auf Ersatzteile und recycelte Autoteile spezialisiert. Das 1998 gegründete und in Chicago ansässige Unternehmen recycelt gebrauchte Fahrzeuge zu verkaufsfähigen Teilen, Reifen, Flüssigkeiten und Öl. Im Sortiment sind etwa wiederaufbereitete Motoren und Getriebe, Komponenten, Ausrüstungen sowie OE-Teile für den Ersatzteilmarkt. Produkte gibt es für Pkw und Lkw, schwere Lkw, Freizeit- und Hochleistungsfahrzeuge.

Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Taiwan bezeichnet sich LKQ als führender Anbieter von alternativen Aftermarket-, Spezialschrott- und recycelten Autoteilen für die Reparatur und Ausstattung von Fahrzeugen. Das Unternehmen arbeitet profitabel, die Gewinne sollen in den kommenden Jahren steigen.

Fazit: Recycling ist ein Dauerbrenner

Recycling Aktien bedienen einen der wenigen Märkte, der von langfristig hohen Wachstumsraten und geopolitischer Bedeutung einerseits und von der Stabilität eines Versorgungsprozesses andererseits profitiert. Gut aufgestellte Unternehmen operieren in Märkten mit hoher und beständig steigender Nachfrage sowie attraktiven Margen. Das Marktumfeld wird dabei durch geo- und umweltpolitische Notwendigkeiten einerseits und wachsendes ökologisches Bewusstsein bei Konsumenten und Investoren andererseits gestützt. Gute Perspektiven versprechen Recyclingunternehmen mit proprietärer, skalierbarer Technologie und starker Wettbewerbsposition.