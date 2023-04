Medtronic: Boden kurz vorm Abschluss

Bis September 2021 profitierte die Medtronic-Aktie von stetig steigenden Kapitalzuflüssen und erreichte hierdurch Rekordstände. Seitdem allerdings hat der Wind merklich gedreht, das Papier fiel bis Ende letzten Jahres auf den tiefsten Stand seit dem Corona-Crash aus März 2020 zurück. Dort allerdings zeichnet sich nun ein hoffnungsvoller Boden ab, der durch dynamische Kursgewinne zusätzlich untermauert wird.

Über Jahre hinweg profitierte Medtronic von der Gunst der Anleger und konnte bis September 2021 auf ein Rekordniveau von 135,89 US-Dollar zulegen. Doch just an dieser Stelle drehte der Trend nahezu ohne Vorzeichen und drücke das Papier zunächst auf den runden Kursbereich von 100,00 US-Dollar abwärts, nach einer Zwischenerholung zurück auf 114,31 US-Dollar ging die Talfahrt bis auf 75,77 US-Dollar bis Dezember 2022 weiter. Erst mithilfe einer markanten Unterstützungszone aus 2017/2018 sowie den Coronatiefständen konnte an dieser Stelle eine volatile Seitwärtsbewegung gestartet werden. Überdies gestaltet sich diese in Form eines Doppelbodens, der offenbar kurz vor seinem Abschluss steht und dadurch einen Trendwechsel hervorrufen dürfte.

Medizintechnik hoch im Kurs

Die Anzeichen auf einen Trendwechsel verstärken sich durch die dynamischen Kursgewinne der letzten Tage, aber erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens über der Marke von 88,74 US-Dollar dürfte weitere Käufer in den Markt locken und Zugewinne zunächst in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 97,59 US-Dollar hervorrufen. Eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar an glatt 100,00 US-Dollar heranreichen, ehe wieder kleinere Gewinnmitnahmen erfolgen. Mittelfristige Ziele lassen sich oberhalb von 100,00 US-Dollar im Bereich von 114,31 US-Dollar ableiten, beide Szenarien qualifizieren sich für ein Long-Investment. Rücksetzer unter 86,00 US-Dollar sollten allerdings mit Vorsicht genossen werden, in diesem Fall könnte nämlich noch einmal der 50-Wochen-Durchschnitt um 83,27 US-Dollar angesteuert werden, eine etwas größere Unterstützung findet das Papier von Medtronic um 80,00 US-Dollar vor. Dies würde jedoch den zuvor aufgebauten Doppelboden in Gefahr bringen.

Morgan Stanley Zertifikate



Update: Siemens Healthineers AG

Erfolgreicher Ausbruch

Die Anfang April vorgestellte Long1Idee über das Faktor Zertifikat Long auf Siemens Healthineers WKN MF4XQM trägt erste Früchte, die Aktie konnte erfolgreich über die Nackenlinie einer inversen SKS-Formation um 55,00 Euro zulegen und bekräftigt damit die seit Anfang 2022 im Aufbau befindliche Trendwende. Der vorgestellte Schein liegt bereits 93 Prozent in der Gewinnzone, weitere Zugewinne der Aktie sind an die bekannten Marken um 60,52 Euro und darüber sogar an 62,84 Euro nun zu erwarten. Die Ausdehnung der SKS-Formation könnte sogar zurück in den Bereich der Höchststände aus Ende 2021 aufwärts führen.

Siemens Healthineers AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:





