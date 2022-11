McDonald’s: Lehrbuch-Bullenflagge bei der Burgerkette!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Einstiegsmöglichkeit bei McDonald’s (MCD), wenn der Bounce kommt. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: MCD ISIN: US5801351017

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie der Burgerkette aus Chicago liegt in einem stabilen Aufwärtstrend und kann trotz der lehrbuchmäßigen Bullenflagge der letzten Tage ein Halbjahresplus von über sechs Prozent verzeichnen. Die aktuelle Notierung liegt eng am 20er-EMA und formiert zusammen mit der Tageskerze vom 28. Oktober eine Unterstützungslinie.

Chart vom 15.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 267.84 USD







Meine Expertenmeinung zu MCD

Meinung: Das Franchise-Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 2.68 USD je Aktie bei einem Umsatz von 5.9 Milliarden USD und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz ging – wohl auf Grund des Verkaufs der 850 Filialen in Russland im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5.3 Prozent zurück.

Setup

Mögliches Setup: Generell möchten wir abwarten, ob es neue Erkenntnisse zum gestrigen Raketeneinschlag in Polen gibt und wie die Börsen darauf reagieren. Die Futures sind momentan in grün, so dass nichts für einen unmittelbar bevorstehenden Crash spricht. Über dem Hoch der letzten Kerze liegt unser Triggerpunkt. Den Stopp Loss platzieren wir in unter der zuvor genannten Unterstützungslinie und als Kursziel peilen wir Kursziel ist das Pivot-Hoch vom Freitag vergangener Woche an. Die nächsten Quartalszahlen werden am 26. Januar vorbörslich verkündet, so dass ein längerer Swingtrade durchaus ins Konzept passen würde.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MCD.

Veröffentlichungsdatum: 16.11.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von