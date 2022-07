McDonald`s – Der Fastfood-Konzern wächst kräftig – die Aktie schmeckt den Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Pullback Trading-Strategie



Symbol: MCD ISIN: US5801351017



Rückblick: Die McDonald’s Restaurants werden zu über 90 Prozent als Franchise-Betriebe geführt. Das Unternehmen verdient dabei an Mieteinnahmen und Provisionen. Der weltweite Absatz übertraf am Dienstag die Erwartungen der Analysten deutlich, wie die Zahlen zum zweiten Quartal zeigten. Die Aktie reagierte darauf stark positiv und schaffte es, die Hürde bei 255 USD zu überwinden.

Meinung: McDonalds konnte Preiserhöhungen gut an seine Kunden weitergeben und steigerte den Absatz im zweiten Quartal um 9,7 Prozent. Dabei zeigt sich, dass die Menschen bei den Produkten der Fastfood-Kette nicht sparen dürften, sondern den Gürtel bei anderen Ausgaben enger schnallen. Das defensive McDonalds-Papier zeigt sich in Krisen sehr robust und ist in Zeiten steigender Zinsen und Inflation gefragt, auch wenn der Rückzug aus Russland den Gewinn im Jahresvergleich um 46 Prozent einbrechen ließ. Bei einem Pullback der Aktie in den Bereich bei 255 USD könnte die Eröffnung einer Long-Position in dem Papier des Fast-Food-Giganten aussichtsreich sein.

Chart vom 26.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 257.09 USD



Setup: Bei einem Rücksetzer an die 255-USD-Marke ließe sich ein Long-Trade eröffnen. Intraday ist in diesem Bereich auf Umkehrsignale zu achten. Der Stopp könnte nach dem Einstieg unter der Kerze von Dienstag, unter dem EMA-50 platziert werden.

Meine Meinung zu McDonalds ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MCD



