Max Resource startet erste Bohrungen überhaupt auf Kupfer-Silber-Projekt Uru!

Kupferexplorer Max Resource Corp. (TSX.V: MAX; FRA: M1D2) hat mit den allerersten Bohrungen auf seinem Kupfer- und Silberprojekt Uru im Nordosten von Kolumbien begonnen. Geplant sind zunächst acht Bohrlöcher von vier Bohrpads aus, die eine Gesamtlänge von 2.000 Metern aufweisen. Die Bohrungen konzentrieren sich auf die Ziele Uru-C und Uru-CE in einem einen Kilometer langen Abschnitt, der zu dem 20 Kilometer langen oberirdischen Kupfer- und Silbermineralisierungssystem Uru gehört.



Uru ist einer von drei Kupferdistrikten, die Max Resource entlang eines 90 Kilometer langen Korridors im Cesar-Becken in Kolumbien erkundet. (siehe Abbildungen/Videos 1, 4, 5 und 6). Max besitzt inzwischen einundzwanzig Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von insgesamt 188 km². Das Unternehmen hat 20 Millionen CAD zur Verfügung, um seine aggressiven Explorationsprogramme im gesamten Cesar-Becken bis weit in das Jahr 2023 hinein fortzusetzen.



Max Resource interpretiert die sedimentgebundene Kupfer-Silber-Mineralisierung im südlichen Teil des Cesar-Beckens als geologische Entsprechung zum Zentralafrikanischen Kupfergürtel (CACB), während die Kupfervorkommen im Norden von Cesar Ähnlichkeiten zu den Kupferschiefer-Lagerstätten in Europa aufweisen.



Brett Matich, CEO von Max kommentierte: „Dieses erste Bohrprogramm bei Uru wird für die beiden Entdeckungen Uru-C und Uru-CE einen ersten Einblick in die Geologie, die Kontinuität und die breite Ausdehnung der Kupfer-Silber-Mineralisierung in der Tiefe erlauben. Anschließende Bohrungen werden auf die Mineralisierung entlang des Streichens und auf neu definierte geophysikalische Ziele abzielen.“



Max Resource geht davon aus, dass die mineralisierten Abschnitte vor den Proben veröffentlicht werden, da die Chalkozit-Kupfermineralisierung in Form von Äderchen, Stockworks und Brekzien deutlich sichtbar ist. Zur Vorbereitung der Bohrungen hat Max bodenmagnetometrische Untersuchungen entlang von 20 Linienkilometern durchgeführt. Begleitend wurden repräsentative Gesteins- und Bodenproben entlang aller IP- und TMI-Linien (20 Linienkilometer) sowie entlang der nördlichen Erweiterungen entnommen, um neue Bohrziele abzugrenzen (siehe Abbildung 6).



Die erste Entdeckung Uru-Central (Uru-C) erbrachte an der Oberfläche Schlitzproben von 9,0 m @ 8,0 % Kupfer + 115 g/t Silber und 16,8 m @ 8,3 % Kupfer + 146 g/t Silber im unteren Teil des Grundstücks. Die obere Ebene von Uru-C (+190m vertikal darüber und +290m entlang des Streichens) ergab 4,9% Kupfer + 41 g/t Silber entlang einer 52m langen Kammlinie; die tatsächliche Mächtigkeit muss noch bestimmt werden.



Die zweite Entdeckung, Uru-CE, befindet sich 750 m östlich von Uru-C und 373 m vertikal oberhalb der Uru-C-Schlitzkanäle, die 9,0 m @ 7,0 % Kupfer + 115 g/t Silber und 16,8 m @ 8,3 % Kupfer + 146 g/t Silber ergaben. Uru-C besteht aus Aufschlüssen von beträchtlicher Größe mit einer sichtbaren Kupfermineralisierung, die sich über 250 m Streichrichtung erstreckt und in alle Richtungen offen ist. Kontinuierliche Schlitzproben bei Uru-CE ergaben 19,4 m mit 1,3 % Kupfer und 2,5 g/t Silber, die durch Bohrungen getestet werden sollen.





Abbildung 1: Das Cesar-Projekt bildet einen 90 km lange Kupfer-Silber-Gürtel.





Abbildung 2 - Uru hat eine Länge von 20 km. Die laufenden Bohrungen testen nur einen 1 Kilometer langen Abschnitt.



Das Kupfer-Silber-Projekt Cesar



Der Cesar-Distrikt liegt entlang des kupfer-silberreichen, 200 Kilometer langen Cesar-Beckens im Nordosten Kolumbiens. Diese Region verfügt über wichtige Infrastrukturen aus Öl- und Gas- sowie Bergbaubetrieben. Unter anderem liegt in dem Gebiet die größte Kohlemine in Südamerikas, Cerrejón, die sich im Besitz des globalen Bergbauunternehmens Glencore befindet. Die einundzwanzig Bergbaukonzessionen von Max erstrecken sich über eine Fläche von insgesamt 188 km².



Max hat ein zweijähriges Kooperationsabkommen mit Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) abgeschlossen. Max nutzt die finanzielle Stärke von Endeavour Silver um seine Grundstücke im Cesar-Becken erheblich zu erweitern. Als Gegenleistung erhält Endeavour einen 0,5prozentigen NSR.



Fazit: Die Sonderstellung Max Resource wird deutlich, wenn man daran erinnert, dass das Unternehmen zuletzt 20 Mio. CAD von Investoren eingesammelt hat, noch bevor das erste Bohrloch gebohrt wurde. Das finanzielle Polster tut im gegenwärtigen Marktumfeld gut und das Timing war im Rückblick ideal, denn das Geld wurde bei 0,60 CAD aufgenommen. Im Moment notiert Max (wie viele Explorer) auf niedrigerem Niveau, bei 0,33 CAD. Max Resource hat in drei verschiedenen Distrikten entlang von 90 Kilometern hochgradige Kupfervorkommen an der Oberfläche gefunden. Die jetzigen Bohrungen auf Uru sind bestens vorbereitet. Sie werden die dortigen Kupfervorkommen erstmals zur Tiefe hin testen. Wenn Max‘ Explorationthese stimmt, und der Süden des Cesar-Beckens eine Entsprechung zum afrikanischen Kupfer-Sediment-Gürtel darstellt, wird man noch viel von Uru und den anderen Projekten hören. Wir freuen uns auf die kommenden Ergebnisse.





