Max Resource: Analysten sehen Kurspotenzial von 187%

Die Analysten von Fundamental Research haben in einer aktuellen Analyse die kanadische Kupfergesellschaft Max Resource (WKN A2PT41 / TSXV MAX) unter die Lupe genommen. Ihrer Ansicht nach ist die Aktie ein „Kauf“ mit einem fairen Wert von 0,86 CAD. Vom aktuellen Kurs von 0,30 CAD aus bedeutet das ein Kurspotenzial von rund 187%.



Das Kupferprojekt CESAR von Max in Kolumbien, zu dem es noch keine Ressourcenschätzung gibt, liege in einem nur wenig erkundeten Gebiet des Andengürtels, der größten, Kupfer produzierenden solchen Struktur der Welt, erklärte Fundamental. Das Projekt ziele auf eine 90 Kilometer lange Zone ab, die über das Potenzial verfüge, zu einem Kupfer- und Silberprojekt von Distriktgröße zu werden, hieß es weiter.



CESAR hat laut den Experten das Potenzial auf sedimentgebundene Lagerstätten. Solche Lagerstätten seien in der Regel von großem Umfang und gleichzeitig hochgradig. Bekannte Beispiele seien die Kupferschiefer-Lagerstätten (Europas größter Kupferproduzent) und die Kupferlagerstätten im zentralafrikanischen Kupfergürtel (CACB).



Max Resource habe entlang des 90 Kilometer langen Gebiets bislang drei große Zonen identifiziert, wobei entnommene Proben hohe Kupfer- und Silberwerte in geringer Tiefe aufgewiesen hätten, so Fundamental. Darunter seien Bonanza-Gehalte von 34,4% Kupfer und 305 g/t Silber (AM), 12,5% Kupfer und 126 g/t Silber (Conejo) und 16,8 Meter mit 8,3% Kupfer und 146 g/t Silber (URU) gewesen.



Da URU mit hohen Gehalten über große Mächtigkeiten die bislang besten Ergebnisse erbracht habe, plane Max Resource dort in den kommenden Wochen ein erstes Bohrprogramm durchzuführen, hieß es.



Zusätzlich verfügt Max Resource laut den Analysten über die Option zum Erwerb von 100% am Goldprojekt RT in Peru, das ebenfalls noch ohne Ressourcenschätzung ist. Hier haben historische Bohrungen hohe Goldgehalte über lange Abschnitte erbracht, darunter 18,8 g/t über 16 Meter, 8,8 g/t über 25 Meter und 5,3 g/t über 17 Meter berichtet Fundamental.



Nach Aussage der Experten ist Max Resource für die kommenden 12 Monat durchfinanziert und verfügt über Betriebskapital in Höhe von ungefähr 19 Mio. Dollar.



Fundamental geht davon aus, dass die Fed gegen Ende des Jahres, wenn die Wirtschaft angesichts höherer Zinssätze Schwäche zeigt, die geldpolitischen Zügel nicht mehr so stark anziehen wird. Ein solches Ereignis dürfte eine Erholung der Gold-/Silberpreise auslösen, glaubt man.



Kupfer, so die Experten weiter, werde mit 3,5 USD/Pfund gehandelt; die Preise dürften jedoch angesichts des prognostizierten langsameren BIP-Wachstums unter Druck geraten. Fundamental hat aber einen positiven, langfristigen Ausblick und ist der Ansicht, dass die Preise über 3 US$/Pfund bleiben sollten (aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, der sinkenden Qualität der Kupferminen und der steigenden Produktionskosten) und damit deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von unter 2 USD/Pfund.



Die Analysten versehen das CESAR-Projekt mit einer vorläufigen/spekulativen Schätzung von 1,9 Mrd. Pfund Kupfer oder 314 Mio. Unzen Silber. Da Max noch keine Ressource vorweisen könne, glaube man, dass die Investmentgemeinde dem Unternehmen noch nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt habe. Die Ergebnisse des anstehenden Bohrprogramms könnten von wesentlicher Bedeutung für die weitere Entwicklung von Unternehmen und Aktie sein, so Fundamental Research. Die Experten weisen auch darauf hin, dass die Majors der Kupferbranche immer auf der Suche nach großen Vorkommen sind.



Angesichts all dessen betrachtet Fundamental Max Resource als „Kauf“ mit einem fairen Wert von 0,86 CAD (aktueller Kurs 0,30 CAD).



Allerdings weist Fundamental auch auf die Risken für Max Resource hin. Dazu gehöre, dass die Gesellschaft vom Kupfer-, Silber und Goldpreis abhängig sei und Explorations- und Entwicklungsrisiken unterliege. Darüber hinaus verfüge noch keines der Projekte über eine dem Standard NI 43-101 entsprechende Ressourcenschätzung und es bestehe die Möglichkeit, dass sich der Zugang zu frischem Kapital in Zukunft schwierig gestalten könnte. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass die Aktie des Unternehmens verwässert werde, aber keine Garantie, dass Max Resource in der Lage sein wird, beide Projekte gleichzeitig voranzubringen.





Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!







Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Max Resource halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Max Resource ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal Max Resource die GOLDINVEST Consulting GmbH mit der Berichterstattung zum Unternehmen beauftragt hat.