Matterwave Inside – Wird die Rolle von Wasserstoff im zukünftigen Energiesystem überbewertet?

Viele Gasnetzbetreiber, insbesondere im Verteilnetz, möchten sich gerne ins dekarbonisierte Zeitalter „retten“ indem sie Werbung für die lokale Heizung mit Wasserstoff machen. Das ist jedoch aus verschiedenen Gründen illusorisch. Warum?

Es gibt gute, CO2-arme Lösungen für die Gebäudeheizung, wie z.B. Wärmepumpen und die (CO2-arme) Fernwärmeversorgung.

Wasserstoff in der Gebäudeheizung ist ineffizient. Warum sollte jemand einen viermal weniger effizienten Energieträger einsetzen?

Grüner Wasserstoff wird an anderer Stelle viel dringender gebraucht – schon heute verwendet Deutschland bereits 57TWh (grauen) Wasserstoff, der zuerst dekarbonisiert werden müsste.

Sollte hierfür tatsächlich genug grüner Strom zur Verfügung stehen, sollte man dann zunächst die sogenannten hard to abate industries, wie Stahl und Zement, auf (grünen) Wasserstoff umstellen.

Wenn die Vernunft gewinnt, wird die Heizung mit Wasserstoff auf absehbare Zeit eine Randerscheinung bleiben. Matterwave konzentriert sich auf Lösungen, die die Zukunft der industriellen Wertschöpfung gestalten. Als branchenübergreifende Investoren sind wir auf der Suche nach bahnbrechenden Lösungen. Wir unterstützen unsere Portfoliounternehmen mit echtem Interesse an ihren Produkten, fundierten Marktkenntnissen und einer beispiellosen langjährigen Investitionserfahrung in diesen Sektoren



Ihre Ines Kolmsee, Partnerin bei Matterwave Ventures









Matterwave Ventures hat in den vergangenen vier Jahren über den letzten Industrial Technologies Fonds mit einem Volumen von EUR 100 Mio in insgesamt 21 Unternehmen investiert. Der Investitionsfokus lag dabei auf Portfoliounternehmen, die mit ihren Software- und Hardwarelösungen branchenprägende neue Produkte und Dienstleistungen ermöglichen, um die industrielle Wertschöpfung zu verbessern. Die Portfoliogesellschaften des Unternehmens sitzen in ganz Europa verteilt, unter anderem in Frankreich, Belgien, Holland, Irland, UK und natürlich in der DACH Region. Zuletzt hat Matterwave sich zum Beispiel an LiveEO, einem Experten für satellitengestützte Infrastrukturüberwachung, Tvarit, einer Firma die Energie- und Materialverbrauch von Produktionsprozessen durch KI Ansätze massiv reduziert, Sensolus, die Trackerlösungen für Industrie-Supply-Chains anbieten und Codasip, einem Anbieter von Softwaretools für die Halbleiterprozessor-Entwicklung, beteiligt.



Nähere Informationen entnehmen Sie unter: https://matterwave.vc/