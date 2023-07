Matterwave Inside – Lieferkettenresilienz benötigt aktives Risikomanagement

Seit der COVD-19 Pandemie und der Invasion Russlands in die Ukraine liegt das Augenmerk verstärkt auf der Stärkung der Lieferkettenresilienz. Dabei hat die Pandemie große Risiken aufgedeckt: Auf der einen Seite Lieferunfähigkeiten, die zu schmerzhaften Umsatzeinbußen führten, auf der anderen Seite zu einem starken Lageraufbau, verbunden mit einem Anstieg des gebundenen Kapitals.



Mit der strukturellen Veränderung der Lieferketten in den vergangenen Monaten, kam die Erkenntnis, dass Redundanz im System mit multiplen Lieferanten und regionalen – statt globalen – Netzwerken und Verteilzentren, für eine resiliente Lieferkette unabdingbar sind.







Damit derartige Softwarelösungen jedoch zur Geltung kommen, muss initial in die Digitalisierung investiert werden, so dass die Datenqualität und -verfügbarkeit gegeben ist. Um Datensilos zu vermeiden und gleichzeitig die Automatisierung von Prozessen zu ermöglichen, können heterogene Softwarelösungen mithilfe von sogenannten iPaaS1 Softwarelösungen effektiv integriert werden.



Ihr Benedikt, Partner bei Matterwave Ventures



1 Integration-Platform-as-a-Service

