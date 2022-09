Matador Secondary Private Equity AG: Große Fortschritte beim Portfolioausbau und starke Resultate

Matador hat in den letzten Jahren den Ausbau des PE-Secondary-Fondsportfolios vorangetrieben, und inzwischen zeigt sich in den Ergebnissen der große Erfolg der getätigten Investments. Nach einem Anstieg des Nettogewinns im Geschäftsjahr 2021 um 562 Prozent auf 7,3 Mio. CHF wurde im ersten Halbjahr 2022 mit 7,5 Mio. CHF (+142 Prozent) schon der starke Wert des gesamten Vorjahres übertroffen.

Die hohen Zuwächse in den ersten sechs Monaten sind zum Teil ein nachlaufender Effekt des sehr positiven Jahres 2021. Das Management rechnet für die kommenden Monate nun mit einer abnehmenden Dynamik, aber mit einem weiterhin positiven Trend.

Wir haben unsere Gewinnschätzungen für dieses Jahr und die Folgeperioden angehoben und erwarten jetzt eine durchschnittliche Rendite von 13 Prozent (bislang: 12 Prozent) aus den Fondsinvestments.

Die positive Wirkung auf das Kursziel wurde durch den Effekt der marktbedingten Anhebung der Diskontierungszinsen zwar etwas gedämpft. Trotzdem hat sich unser Kursziel deutlich auf 5,60 CHF (bislang: 5,10 CHF) erhöht und bietet ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent. Das Urteil lautet weiterhin „Buy“.

