Masterflex SE: „Exzellente Zahlen für das zweite Quartal"

Masterflex hat für das erste Halbjahr sehr starke Zahlen gemeldet, mit denen unsere Erwartungen vor allem ergebnisseitig klar übertroffen wurden. Konkret wurde bei einem Umsatzwachstum um 26 Prozent auf 49,1 Mio. Euro das EBIT um über 80 Prozent auf 6,7 Mio. Euro gesteigert. Das entspricht einer EBIT-Marge von 13,6 Prozent, mit der Masterflex zum ersten Mal seit 2016 auf Halbjahresbasis in den zweistelligen Bereich vorgestoßen ist. Dies ist so deutlich gelungen, dass die Erreichung einer zweistelligen Marge auch im Gesamtjahr trotz der üblicherweise schwächeren Profitabilität vor allem im vierten Quartal mehr als wahrscheinlich ist.

Wir haben deswegen unsere bisherige Vorsicht bezüglich der Profitabilitätsentwicklung abgelegt und die EBIT-Schätzung, die bisher mit 7,5 Mio. Euro unter der Zielspanne von Masterflex gelegen hatte, nun auf deren oberes Ende (9,0 Mio. Euro) gelegt. Sollte eine dramatische Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ausbleiben, ist auch ein Übertreffen dieser Marke gut möglich. Masterflex selbst hat nur aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage auf eine Anhebung der Ziele verzichtet, operativ sieht sich das Unternehmen derzeit über Plan.

Aus der Anhebung der Schätzungen, deren Wirkung auf das Schätzergebnis aber durch die gleichzeitige Anpassung der Modellrahmendaten an das veränderte Zinsumfeld teilweise aufgewogen wurde, hat sich ein neues Kursziel von 12,00 Euro ergeben. Damit bietet die Masterflex-Aktie aktuell ein sehr hohes Kurspotenzial von über 60 Prozent. In Kombination mit der starken Marktposition, dem stabilen Geschäft, der kerngesunden Bilanz und dem überzeugenden TrackRecord rechtfertigt dies weiterhin das Urteil „Buy“, das wir hiermit bekräftigen.

Quelle: SMC-Research

